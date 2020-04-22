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سياسة|السعودية

شاهد: الأمن السعودي يسلم جثمان عبدالرحيم الحويطي بعد أسبوع على قتله

22/4/2020

تسلم أهالي المواطن السعودي عبدالرحيم الحويطي جثمانه عقب أسبوع على مقتله على يد قوات الأمن لرفضه تركه منزله لمشروع نيوم الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال أهالي الحويطي إن سلطات الأمن مارست ضغوطا عليهم من أجل استلام الجثة وبينها ألا يدفن في قريته الخريبة التي رفض مغادرتها وقتل فيها بالرصاص كما تنبأ على يد قوات الأمن.

وأضافت الأسرة أنها رفضت الطلب، ليتم بعد ذلك تسليم جثته ودفنه في الخريبة الواقعة ضمن المرحلة الأولى لمشروع نيوم الذي أطلقه ابن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 

كان الحويطي قد بث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وثق فيها قصته التي انتهت كما توقع بالقتل على يد قوات الأمن السعودي واتهامه بـ"الإرهاب وحيازة السلاح" بسبب رفضه ترك منزله لمشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وظهر اسم عبدالرحيم أحمد محمود الحويطي على مواقع التواصل قبل أيام وتداول نشطاء قصة المواطن الذي كان يعيش في قرية الخريبة الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نيوم" الذي أطلقه ابن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

السعودي عبد الرحيم الحويطي وثق قصته التي انتهت بمقتله دفاعا عن منزله في سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه من منزله، اتهم فيها السلطات السعودية، بممارسة "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.

ويظهر أحد المقاطع الحويطي وهو يتحدث قائلا " أتوقع أن تقتلني الشرطة في بيتي وتتهمني بأني إرهابي وتلقي أسلحة بجوار جثتي مثل ما يحدث في مصر".

وقال الحويطي إنه يفضل السجن أو أي شيء آخر حتى ولو كان القتل على أن يترك بيته.

 

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المصدر : الجزيرة مباشر
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