خطوة مثيرة للجدل.. ترمب يعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توقف منح بطاقة الإقامة الدائمة لمدة ستين يوما، في خطوة تثير جدلا وتهدف إلى حماية الوظائف في الولايات المتحدة.

وعرض ترمب التفاصيل الأولى لإعلانه مساء الإثنين عن هذه الإجراءات، لقاعدته المحافظة بينما تشهد البلاد انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال ترمب أمس الثلاثاء إن الحظر الذي فرضه مؤخرا على الهجرة يستمر 60 يوما، وينطبق على طالبي بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) هو لحماية الأمريكيين الساعين لاستعادة وظائف فقدوها بسبب تفشي كورونا.

ويعتزم ترمب فرض الحظر من خلال أمر تنفيذي قال إنه سيوقعه اليوم الأربعاء، وقال إنه لن ينطبق على الأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة لفترات مؤقتة وسيعاد تقييمه بعد مرور 60 يوما.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020