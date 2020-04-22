خطوة مثيرة للجدل.. ترمب يعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توقف منح بطاقة الإقامة الدائمة لمدة ستين يوما، في خطوة تثير جدلا وتهدف إلى حماية الوظائف في الولايات المتحدة.

وعرض ترمب التفاصيل الأولى لإعلانه مساء الإثنين عن هذه الإجراءات، لقاعدته المحافظة بينما تشهد البلاد انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال ترمب أمس الثلاثاء إن الحظر الذي فرضه مؤخرا على الهجرة يستمر 60 يوما، وينطبق على طالبي بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) هو لحماية الأمريكيين الساعين لاستعادة وظائف فقدوها بسبب تفشي كورونا.

ويعتزم ترمب فرض الحظر من خلال أمر تنفيذي قال إنه سيوقعه اليوم الأربعاء، وقال إنه لن ينطبق على الأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة لفترات مؤقتة وسيعاد تقييمه بعد مرور 60 يوما.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

إعفاءات لكوادر طبية ومزارعين

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض "سيكون من الخطأ والظلم للأمريكيين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيروس استبدالهم بعمالة مهاجرة جديدة قادمة من الخارج، يتعين علينا أولا أن نهتم بالعامل الأمريكي".

ترمب الذي ينتمي للحزب الجمهوري وصل إلى البيت الأبيض في عام 2016 ببرنامج يشمل إجراءات صارمة ضد الهجرة، ويرى منتقدوه هذا الإعلان خطوة للاستفادة من الأزمة لتنفيذ هدف سياسي يسعى إليه منذ فترة طويلة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الأمر الأول سيشمل إعفاء الأشخاص المشاركين في التصدي لتفشي فيروس كورونا ومنهم المزارعون الذين يعملون على المساعدة في تأمين إمدادات الطعام في الولايات المتحدة.

لافتة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

الهجرة وتحفيز النمو الاقتصادي

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية نحو 462 ألف تأشيرة دخول لمهاجرين في السنة المالية 2019 التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتسمح هذه التأشيرات لحاملها بالحصول على بطاقة الإقامة الدائمة ويسمح هذا الوضع للمهاجر بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة والتقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

ويقول جيوفاني بيري أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا إن الباحثين يتفقون بشكل عام على أن الهجرة إلى الولايات المتحدة حفزت النمو الاقتصادي وزادت من حجم الاقتصاد وأتاحت فرص عمل جديدة.

وأضاف "فكرة أن الهجرة تهدد توظيف الأمريكيين غير مدعومة بأي بيانات".