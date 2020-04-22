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سياسة|لبنان

جريمة مروعة.. مسلح يقتل 9 بينهم طفلان قرب بيروت (فيديو)

مقتل تسعة أشخاص في جريمة مروعة في بلدة قرب بيروت
مقتل تسعة أشخاص في جريمة مروعة في بلدة قرب بيروت
22/4/2020

قتل تسعة أشخاص لبنانيين وسوريين، بينهم طفلان، الثلاثاء في جريمة لم تتضح ملابساتها حتى الآن في بلدة بعقلين جنوب شرق بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم العثور على جثث القتلى التسعة في منزل وفي نقاط عدة في المنطقة الحرجية في محيطه في بعقلين في منطقة الشوف.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تظهر أن غالبية الضحايا قتلوا جراء إطلاق نار من بندقية صيد، فيما قتلت المرأة بسكين.

وأوضح أن القتلى هم ستة سوريين، بينهم طفلان، وثلاثة لبنانيين، بينهم امرأة.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني لبناني قوله، إن رجلا ذبح زوجته وقتل بالرصاص ثمانية آخرين من بينهم شقيقه في بلدة لبنانية يوم الثلاثاء، في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد منذ سنوات.

وأضاف المصدر أن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي كان قد لاذ بالفرار بعد أن ذبح زوجته بسكين ثم بدأ بإطلاق النار عشوائيا في بلدة‭‭ ‬‬بعقلين على بعد 45 كيلومترا جنوبي العاصمة بيروت.

رئيس الوزراء يستنكر

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن أسباب الجريمة لا تزال "مجهولة".

وقال المصدر الأمني إن هناك اعتقاد بأن الجريمة "جريمة شرف" مضيفا أن بين القتلى خمسة سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام كانا في منزل تحت الإنشاء كان مسرحا لإطلاق النيران.

واستنكر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب "الجريمة المروعة" مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق فيها.

وإثر العثور على الجثث توجهت قوى أمنية وعسكرية إلى المكان، وحلقت طائرات مروحية تعود للجيش في سماء المنطقة.

وتداول مغردون مقاطع مصورة، لآثار الجريمة المروّعة في بلدة بعقلين، قرب العاصمة اللبنانية بيروت.

https://twitter.com/Zahereroffe/status/1252612701559443456?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : مواقع التواصل + وكالات
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