جريمة مروعة.. مسلح يقتل 9 بينهم طفلان قرب بيروت (فيديو)

قتل تسعة أشخاص لبنانيين وسوريين، بينهم طفلان، الثلاثاء في جريمة لم تتضح ملابساتها حتى الآن في بلدة بعقلين جنوب شرق بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم العثور على جثث القتلى التسعة في منزل وفي نقاط عدة في المنطقة الحرجية في محيطه في بعقلين في منطقة الشوف.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تظهر أن غالبية الضحايا قتلوا جراء إطلاق نار من بندقية صيد، فيما قتلت المرأة بسكين.

وأوضح أن القتلى هم ستة سوريين، بينهم طفلان، وثلاثة لبنانيين، بينهم امرأة.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني لبناني قوله، إن رجلا ذبح زوجته وقتل بالرصاص ثمانية آخرين من بينهم شقيقه في بلدة لبنانية يوم الثلاثاء، في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد منذ سنوات.

وأضاف المصدر أن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي كان قد لاذ بالفرار بعد أن ذبح زوجته بسكين ثم بدأ بإطلاق النار عشوائيا في بلدة‭‭ ‬‬بعقلين على بعد 45 كيلومترا جنوبي العاصمة بيروت.

جريمة مروّعة في منطقة بعقلين: العثور على 7 جثث مصابة بطلقات نارية 5 منها من التابعية السورية و2 من الجنسية اللبنانية وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة الجاني الذي لاذ بالفرار في أحراش نهر #بعقلين — Michel Abi Rached | ميشال (@michelarached) April 21, 2020

رئيس الوزراء يستنكر

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن أسباب الجريمة لا تزال "مجهولة".

وقال المصدر الأمني إن هناك اعتقاد بأن الجريمة "جريمة شرف" مضيفا أن بين القتلى خمسة سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام كانا في منزل تحت الإنشاء كان مسرحا لإطلاق النيران.

مجزرة فظيعة في بعقلين .. الدوافع مجهولة .. والقاتل ما زال طليقاً . pic.twitter.com/YBpHbMNAlf — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) April 21, 2020

واستنكر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب "الجريمة المروعة" مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق فيها.

وإثر العثور على الجثث توجهت قوى أمنية وعسكرية إلى المكان، وحلقت طائرات مروحية تعود للجيش في سماء المنطقة.

وتداول مغردون مقاطع مصورة، لآثار الجريمة المروّعة في بلدة بعقلين، قرب العاصمة اللبنانية بيروت.

https://twitter.com/Zahereroffe/status/1252612701559443456?ref_src=twsrc%5Etfw