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ترمب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية.. وطهران ترد

زوارق حربية تابعة للبحرية الإيرانية في مضيق هرمز
زوارق حربية تابعة للبحرية الإيرانية في مضيق هرمز
22/4/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر.

وجاء ذلك بعد أسبوع من اقتراب 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني بدرجة خطيرة من سفن أمريكية في الخليج.

وكتب ترمب على تويتر بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أول قمر صناعي عسكري في مداره "وجهت البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

وبعد تغريدة ترمب، قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إنه "ينبغي للولايات المتحدة التركيز على إنقاذ جيشها من فيروس كورونا".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية(إسنا) عن أبو الفضل شكارجي قوله "ينبغي على الأمريكيين اليوم، بدلا من ترهيب الآخرين، أن يركزوا كل جهودهم على إنقاذ أفراد قواتهم الذين أصيبوا بفيروس كورونا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الجيش الأمريكي إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقتربوا بشكل خطير من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ووصفت سفن حرس السواحل في الخليج الواقعة بأنها "خطيرة واستفزازية".

واقتربت الزوارق الإيرانية في لحظة ما إلى مسافة عشر ياردات من السفينة الأمريكية.

ورداً على ذلك، نددت طهران بالنسخة "الهوليودية" المفرطة التي قدمتها الولايات المتحدة للأحداث.

واتهم الحرس الثوري البحرية الأمريكية بأنها تتبع "سلوكاً غير مهني" في الخليج. وقال إن الولايات المتحدة "منعت مرور" سفينة "الشهيد سيافوشي" في أوائل أبريل/نيسان عبر اتباع "سلوك خطير وتجاهل تحذيرات" السفينة.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة هذا العام بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وردت إيران يوم الثامن من يناير كانون الثاني بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق التي تتمركز فيها قوات أمريكية. ولم يقتل أحد من القوات الأمريكية لكن تم تشخيص حالة أكثر من مائة منهم في وقت لاحق بإصابة في المخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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