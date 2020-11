ترمب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية.. وطهران ترد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر.

وجاء ذلك بعد أسبوع من اقتراب 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني بدرجة خطيرة من سفن أمريكية في الخليج.

وكتب ترمب على تويتر بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أول قمر صناعي عسكري في مداره "وجهت البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020