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سياسة

"بيجربوا فيهم".. مصري يستغيث لإنقاذ زوجته المصابة بكورونا (فيديو)

22/4/2020

انتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد المواطنين المصريين الذي يستغيث بالمسؤولين لإنقاذ زوجته من الإهمال الطبي بإحدى مستشفيات الحجر الصحي.

يقول المواطن المصري إن زوجته أصيبت بفيروس كورونا ونقلت بعدها إلى مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار في محافظة البحيرة، كما فرضت عليه السلطات المصرية الحجر المنزلي هو وابنته لمدة 14 يومًا.

غير أن زوجته أرسلت إليه باستغاثة، ونقلت إليه صورة قاتمة من داخل مستشفى الحجر الصحي، بعد عدة أيام لها هناك، مشتكية له من الإهمال والغياب الكامل للرعاية الطبية، إذ قالت إن الطبيب يقف عند باب غرفتها ويسألها: "إنت كويسة"؟ ثم يغادر الغرفة بعدها، كما ترمي لها الممرضات الأدوية ثم ينصرفن.

واشتكت الزوجة أيضًا من خوف الطاقم الطبي بالمستشفى من الاقتراب منها والتعامل معها طبيًا.

وتابع الزوج استغاثته قائلا "يا جماعة انجدونا من مستشفى كفر الدوار، مفيش فيها رعاية، وتساءل "هم باعتينهم يجربوا فيهم، يتمرنوا فيهم؟".

وأضاف أنه على استعداد لنقل زوجته إلى أي مستشفى آخر لتلقي العلاج المناسب، لكنه لا يسمح له بالخروج حاليًا،و الأرقام المعلنة لوزارة الصحة لا ترد، ولا أرقام الشرطة ولا النجدة تستجيب.

في المقابل، قالت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، إن جميع الحالات المسجل موجبة للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية الكاملة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 264 حالة وفاة.

وأشارت وزيرة الصحة هالة زايد إلى أن الوزارة تقوم بإعداد مستشفيات الصدر والحميات لتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات لمصابى فيروس كورونا المستجد، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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