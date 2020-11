بريطانيا: مشهد مهيب لوداع طبيب مسلم توفى بكورونا أثناء عمله (فيديو)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشهدا مهيبا لوداع الطبيب الليبي المسلم "الصادق الهوش"، من مستشفى "ويستون" في بريطانيا.

وتوفي الهوش يوم الإثنين الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء أداء عمله.

واصطف العاملون بالمستشفى والفرق الطبية خارج المستشفى وقاموا بالتصفيق له ووضع إكليل من الزهور على جثمانه، تعبيراً عن شكرهم وامتنانهم على ما قدمه من مجهودات في مكافحة وعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأشادت أوساط بريطانية مختلفة بأطباء مسلمين وممرضين لقوا حتفهم أثناء مواجهة فيروس كورونا، وكانوا أوائل من توفوا من القطاع الصحي بالبلاد.

When Muslims are part of and serving their society: whole hospital in north #Wales forming a guard of honour to Dr Sadiq AlHawash, who was working there, treating #corona patients and died himself from #covid19 pic.twitter.com/q7bFECfmB2

— Khallad Swaid (@theKhalude) April 21, 2020