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بريطانيا: مشهد مهيب لوداع طبيب مسلم توفى بكورونا أثناء عمله (فيديو)

22/4/2020

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشهدا مهيبا لوداع الطبيب الليبي المسلم "الصادق الهوش"، من مستشفى "ويستون" في بريطانيا.

وتوفي الهوش يوم الإثنين الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء أداء عمله.

واصطف العاملون بالمستشفى والفرق الطبية خارج المستشفى وقاموا بالتصفيق له ووضع إكليل من الزهور على جثمانه، تعبيراً عن شكرهم وامتنانهم على ما قدمه من مجهودات في مكافحة وعلاج المصابين بفيروس كورونا.
وأشادت أوساط بريطانية مختلفة بأطباء مسلمين وممرضين لقوا حتفهم أثناء مواجهة فيروس كورونا، وكانوا أوائل من     توفوا من القطاع الصحي بالبلاد.

وأسفر الفيروس عن وفاة أطباء مسلمين آخرين في بريطانيا، منهم حبيب زيدي (76 عاما) في 24 من مارس/ آذار، وعادل الطيار (36 عاما) في 25 من مارس/آذار، وأمجد الحوراني (55 عاما) 29 من مارس، وألفا سعدو (68 عاما) 1 من أبريل/ نيسان، ومحمد سامي شوشة (79 عاما) 2 من أبريل/نيسان، فضلا عن الممرضة أريما نسرين (36 عاما).

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إلى 18 ألفا و100، إثر تسجيل 759 حالة جديدة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 133 ألفا و495، إثر تسجيل 4 آلاف و451 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى إجراء اختبارات كورونا لـ 13 ألفا و522 شخصا، ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى 559 ألفا و935.

وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و588 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 180 ألفا، وتعافى أكثر من 705 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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