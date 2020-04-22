البث الحي
سياسة

باشاغا: الإمارات خطر على الأمن القومي الليبي وتعمّق الفوضى

وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
22/4/2020

اتهم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، خلال مؤتمر صحفي الإمارات بأنها خطر على الأمن القومي الليبي، وتسعى لزعزعة استقرار ليبيا وتعميق الفوضى.

واتهم باشاغا الإمارات ومصر والأردن والسعودية بدعم حفتر، مؤكدًا أن الأمر يختلف مع مصر لأنها دولة جارة ومهمة لليبيا، وطالب باشاغا الحكومة المصرية بإعادة حساباتها والتوقف عن دعم حفتر.

واستأنف : "إن تدفق السلاح عبر الحدود المصرية إلى ليبيا يمكن أن يرتد إلى صدر مصر، فضلًا عن دول أخرى مثل تشاد وتونس والجزائر". 

وقال باشاغا: يستعين حفتر بمجموعة من المرتزقة المصريين، لا نعلم هل أرسلتهم الحكومة المصرية أم أنهم مرتزقة يعملون لحسابهم الخاص مثل شركة فاغنر؟ وأن قوات تابعة لشركة فاغنر استخدمت غاز الأعصاب في محور صلاح الدين جنوب غرب طرابلس.

وحققت حكومة الوفاق الوطنية في ليبيا انتصارًا سريعًا على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واستعادت مدن الساحل الليبية.

وقال إن قوات الحكومة على مشارف ترهونة ومحيط قاعدة الوطية، وستواصل المعركة حتى تحرير المدينة والقاعدة من قوات حفتر. 

وشدد باشاغا على التزام حكومة الوفاق بدحر قوات حفتر، وأنها لن تقبل بالحوار مع حفتر، ودعا أهالي المنطقة الشرقية إلى تغليب صوت العقل والحكمة.

وكانت مليشيات حفتر قصفت العاصمة طرابلس بأكثر من 30 صاروخًا، في حين تتكاتف دول العالم لصد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الوزارة -بالتعاون مع المجلس الرئاسي- شكّلت غرفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتابعت الداخلية تنفيذ قرار حظر التجوال الصادر عن المجلس الرئاسي؛ لحماية المواطنين من العدوى، وأن وزارة الداخلية ساعدت وزارة الصحة عبر تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي