السيسي يغضب لسماع اسم رابعة العدوية (فيديو)

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غضبه اليوم الأربعاء من ذكر مسؤول عسكري بارز اسم "ميدان رابعة العدوية خلال كلمة أمامه في افتتاح أحد المشروعات.

وقاطع السيسي خلال حضوره افتتاح مشروعات، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إيهاب الفار أكثر من مرة بسبب "رابعة العدوية".

وفور نطق المسؤول العسكري البارز اسم "كوبري ميدان رابعة العدوية"، رد السيسي مُصحِّحًا له "كوبري الشهيد هشام بركات"، وأعاد الفار "انتهينا من كوبري ميدان رابعة العدوية"؛ ليرد السيسي منفعلًا " ما قلت بقى الشهيد هشام بركات بقى".

لإخفاء اسم #رابعة.. #السيسي يستوقف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكثر من مرة pic.twitter.com/b41C9526iq — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 22, 2020

وكان السيسي يشغل منصب وزير الدفاع في 3 يوليو/تموز 2013 عندما قاد انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ما تسبب في اعتصام مناهض للانقلاب في ميدان رابعة العدوية بشرق العاصمة المصرية القاهرة.

وأمر السيسي بفض اعتصام "ميدان رابعة العدوية" في 14 أغسطس/آب 2013، ما نجم عنه سقوط مئات القتلى فضلًا عن اعتقال الآلاف.

وبدأ مسلسل طمس معالم المكان ورمزيته من خلال حملات إعلامية تشوه من احتشدوا فيه متمسكين بالشرعية ورافضين للانقلاب، وتواصل المسلسل بتغيير معالمه وهندسته وشكله وانتهى بتغيير اسمه إلى ميدان المدعي العام هشام بركات.

ولقي هشام بركات مصرعه في 29 يونيو/حزيران 2015 بتفجير سيارة مفخخة، واتهم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتورط في اغتيال بركات.

ونفذت قوات الأمن بعد ذلك عملية تصفية لثلاثة عشر قيادة في جماعة الإخوان المسلمين داخل شقة بمنطقة السادس من أكتوبر بدعوى التخطيط والتنفيذ لاغتيال بركات، ثم نفذت بعد ذلك حكما بالإعدام على مجموعة شباب مناهضة للانقلاب العسكري بتهمة التخطيط وتنفيذ عملية الاغتيال، ثم اتهمت لاحقا ضابط الصاعقة المتقاعد هشام عشماوي ونفذت في حكم الإعدام بذات الاتهام.