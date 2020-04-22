الجمعة بداية رمضان في هذه الدول وأخرى تتحرى الهلال

في كل عام هجري، يمثِّل التاسع والعشرون من شهر شعبان حدثًا مهمًا في الدول العربية والإسلامية، إذ تستطلع الجهات المعنية هلال شهر رمضان المعظَّم، وعلى أساسه يُعلن عن بدء صيام رمضان.

في القاهرة، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الخميس يوافق 30 شعبان 1441 هجرية، ما يعني أن شهر رمضان المعظّم يبدأ الجمعة.

ومنعت السلطات المصرية فتح المساجد لصلوات الجماعة والتراويح خلال الشهر الكريم؛ درءًا لخطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت دار الإفتاء في تونس أن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441، وأهابت بالمواطنين الحيطة والحذر تفاديًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكذلك أعلنت دار الفتوى في لبنان أن الجمعة يوافق أول أيام الشهر الكريم.

من جانبه، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء. ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان يوم الخميس. ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان، مساء اليوم الخميس.

وفي اليمن قالت وزارة الأوقاف اليمنية إن لجنة الأهلة التابعة لها، ستعمل على تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الخميس. لكن جماعة الحوثي أعلنت أن أول أيام شهر رمضان للعام الحالي الجمعة.

وفي السعودية، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن اليوم الخميس هو المتمِّم لشهر شعبان وفق التقويم الفلكي، وأن أول أيام شهر رمضان يوافق الجمعة، وسيرصد هلال رمضان غدًا للتأكد.

وفي إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد قررت السلطات السعودية إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين مع تخفيف عدد التسليمات إلى 5 تسليمات فقط، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد.

وفي الدوحة، دعت لجنة تحري الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى رصد هلال شهر رمضان اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، إقامة صلاة تراويح شهر رمضان وخطبة الجمعة، في أحد مساجد العاصمة بشكل محدود، بسبب فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية مساء الأربعاء، بأن الوزارة استثنت من قرار إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة والجمعة فيها، جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب.

لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو كافة المسلمين بدولة قطر إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء غد /الخميس/، وأهابت اللجنة بمن يرى الهلال الحضور إلى مقرها للإدلاء بشهادته، حيث ستعقد اجتماعها بعد صلاة المغرب مباشرةً.#قنا pic.twitter.com/i8nK7l6bod — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 22, 2020

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أنها ستواصل غدًا اجتماعها لالتماس هلال شهر رمضان.

هيئة الرؤية الشرعية الكويتية تواصل اجتماعها غدا لالتماس هلال شهر رمضان المبارك#الكويت #كونا — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 22, 2020

في تركيا يبدأ صيام الشهر الكريم يوم الجمعة، لكن طهران اختلفت عن غيرها، إذ أعلنت لجنة الاستهلال في مكتب المرشد الإيراني، أن بعد غد الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت المقبل هو أول أيام رمضان في إيران. أما في باكستان فقد أقنعت الأئمة الرئيس الباكستاني بعدم إغلاق المساجد، وتوصلوا إلى خطة مكونة من 20 بندًا للحفاظ على التباعد الجسدي خلال أداء الفروض والنوافل.

إذن يصوم المسلمون في دول مصر وتونس وتركيا ولبنان والعراق يوم الجمعة، وفي السعودية وقطر ودول عربية أخرى، تقرر استطلاع هلال شهر رمضان اليوم الخميس، رغم أنه اليوم الثلاثون من شعبان، ما يعني -على الأغلب- أن أول أيام رمضان سيكون الجمعة.