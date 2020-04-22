"الإفطار على الخمر لا يبطل الصيام".. علي جمعة يثير الجدل من جديد (فيديو)

أثار مفتي مصر السابق على جمعة، الجدل مجددًا بحديثه عن أن الإفطار على خمر لا يبطل الصيام، وقال إن الدين يحرم المعصية ولا يربطها بالعبادة، وإن شرب الخمر إثم لكنه لا يبطل الصوم.

وتابع جمعة خلال لقاء متلفز، "هل من المعقول أن نقول لأحد لا تصم لأنك تشرب الخمر، بل نقول له ما دمت صائمًا لا تشرب الخمر، لا نحكم عليه بشيء غير مذكور أو مستند على حكم شرعي".

وأضاف أن "الخلط والتشدد هو ما يصعب كل شيء على الناس مع أن الدين يسر والله رحيم، ويجب علينا أن نطالب الناس باللين والمعروف ونطلعهم على أمور دينهم ببساطة".

فاضل نعرف حكم شرب الخمر في نهار رمضان عشان نتأكد…

كنا هنعمل ايه من غير فتاوى علي جمعة#السيسي_عدو_الله https://t.co/zXWyImT3aU pic.twitter.com/iV167785Eo — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) April 20, 2020

وردًا على ما أثاره مفتي مصر السابق، قال الشيخ محمد الصغير وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري سابقا، إن ما قاله علي جمعة ليس فتوى وإنما نصوص صحيحة تقال في غير موضعها.

وانتقد الصغير ما قاله جمعة قائلًا "إن السكارى أنفسهم يتعففون عن النطق بما قاله المفتي السابق"، لافتًا إلى أن ما قاله جمعة صحيح من الناحية الفقهية لكنه بدلًا من أن يركز انتباه الناس على أن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، نجده هنا يهون ويخفف من شأن الكبيرة ولفت أنظار الناس لفروع بعيدة عن الجذور الرئيسية.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج علينا فيها المفتي السابق بمثل هذه الأشياء المثيرة للجدل، ربما لأنه يريد المزيد من الشهرة وأن يصبح حديث الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

إيه إللي فيها؟

كان صايم وقت الصيام زي الناس بعيد عن الاكل والشرب والجماع يعني صايم.

كونه فطر وقت الافطار علي الخمر فهو فطر علي حرام ومعصية .

ولكن لايبطل صيامه.

إذا كان عندك دليل علي كلامك ياريت توضحيلي. https://t.co/bTiR3ME1om — Menam shoun (@menamshone) April 21, 2020

وتابع "فمن قبل قال جمعة إن خروج المرأة متبرجة في نهار رمضان لا يبطل الصيام وكأنه يجد لها الحجة لتفعل ذلك، بدلًا من أن ينصحها بأن تستغل فرصة الشهر الفضيل لمراجعة نفسها والعودة للصواب".

وأضاف "من قبل أيضًا قال إن ملكة إنجلترا أصولها شريفة ترجع إلى آل البيت النبوي، وقال في حديث آخر عن أحد كبار المحدثين إنه كان يحدث وهو يشرب الحشيش"، متسائلًا "ماذا يريد مفتي مصر السابق من ترديد مثل هذه الأمور؟!".

وأكد الصغير أن دور العالِم الحقيقي أن يأخذ بيد الناس إلى طريق الله والطريق المستقيم، وأن يذكرهم بما لهم وما عليهم تجاه الخالق والخلائق، وما فعله جمعة يتنافى مع هذا الدور.

في هبده جديده من هبداته..

علي جمعه للوفد الإفطار على الخمر لا يفسد الصيام 🤔🙄

لا متقولش.. ده انت طلعت مسخرة 😂😂

يخرب بيتك يا شيخ 😡😡 #معيز #المعيز pic.twitter.com/RtHrjQnWKt — мσɢαяαɒ єиsαи™ (@MoGaRaD) April 20, 2020

وكان جمعة أثار ضجة، قبل أسبوعين، بترويجه لشائعات متداولة بشأن كورونا عن أن "إطلاق آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس (%G) قد هيأ الأجواء لتفشي الوباء"، ونفت منظمة الصحة العالمية وخبراء، صحة تلك المزاعم أكثر من مرة.

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