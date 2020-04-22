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سياسة

إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين وتتهمهم "بالتخطيط لهجمات"

22/4/2020

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 3 فلسطينيين من سكان القدس ورام الله، وزعمت أنهم نشطاء في حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في بيان أن الفلسطينيين الثلاثة خططوا لتنفيذ هجمات بالقدس وفي منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر البيان أن المعتقلين هم أحمد سجدية، 28 عاما من مخيم قلنديا شمال القدس، ومحمد حماد، 26 عاما من بلدة كفر عقب شمالي القدس، وعمر عيد، 24 عاما من قرية دير جرير قضاء رام الله.

وقال "الشاباك" إنه اعتقل الفلسطينيين الثلاثة في عملية مشتركة مع الجيش والشرطة "في الاونة الاخيرة " دون تحديد التاريخ، مشيرا إلى أنهم طلاب في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة.

ولم تصدر حركة حماس، تعقيبا فوريا على ما ذكره بيان "الشاباك".

المصدر : الأناضول + الفرنسية
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