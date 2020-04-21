يمنيون يحاولون إنقاذ مواطن جرفته المياه بعدن (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مقطع فيديو يظهر محاولة مجموعة من الشباب في حي حسين بمديرية كريتر بمحافظة عدن إنقاذ رجل جرفته مياه الأمطار.

وقال معلقون إن الرجل هو مسن سحبته مياه السيول التي ضربت مدينة عدن جنوب البلاد.

حيث استطاع شباب يمنيون وهم ماجد ورأفت وعزيز ومبجر انقاذه.

تحية للشباب الذي أنقذوا الشايب في حافة حسين وضحو بأروحهم من أجله

والله انكم بألف رجال

هكذا هم عيال عدن💚#كريتر pic.twitter.com/3NnmjpXUqT — zahra galal (@galal_zahra) April 21, 2020

وتسببت السيول في مصرع عشرة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، كما تسببت السيول في أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في بيان إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت المحافظات الشمالية مثل مأرب وإب وحجة، كما وقعت أضرار كبيرة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.