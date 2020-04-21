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سياسة

يمنيون يحاولون إنقاذ مواطن جرفته المياه بعدن (فيديو)

21/4/2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مقطع فيديو يظهر محاولة مجموعة من الشباب في حي حسين بمديرية كريتر بمحافظة عدن إنقاذ رجل جرفته مياه الأمطار.

وقال معلقون إن الرجل هو مسن سحبته مياه السيول التي ضربت مدينة عدن جنوب البلاد.

حيث استطاع شباب يمنيون وهم ماجد ورأفت وعزيز ومبجر انقاذه.

وتسببت السيول في مصرع عشرة أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر، كما تسببت السيول في أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

 

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) في بيان إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت المحافظات الشمالية مثل مأرب وإب وحجة، كما وقعت أضرار كبيرة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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