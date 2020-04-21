"هل تعيش معنا على الكوكب؟".. رسالة طفلة مصرية لوزير التعليم (فيديو)

لخصت طفلة مصرية بمقطع فيديو لها، انتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل، المشكلات الجديدة التي يواجهها الطلاب في مصر إثر الانتقال للتعليم عن بعد.

تقول الطفلة في الفيديو موجهة كلامها إلى وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي "هو حضرتك عايش معانا على الكوكب؟" منتقدة سياسة التعليم من بعد التي تنتهجها الوزارة حاليا في مصر.

وفي إشارة منها إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها شريحة كبيرة من المصريين قالت الطفلة "يعني دلوقتي اللي معاه فلوس هياكل بيها، ولا يشتري جهاز يعلم ولاده؟ دا حتى لو اشترى جهاز ممكن ميكنش معاه ثمن النت".

وأضافت: "حتى لو اشترى نت، مش حضرتك عارف إن سرعة النت بعافية حبتين، وممكن كمان الكهرباء تقطع".

وتكلمت الطفلة أيضًا عن الأبحاث المطلوبة من الطلاب في مصر، واشتكت من عدم فهم أولياء الأمور والطلاب لما هو مطلوب بالضبط منهم.

وأضافت أن الكثير من المصريين غير متعلم في الأساس، لكنهم يرسلون أبناءهم للمدارس كي يتعلموا، ويصعب عليهم التعامل بأدوات التقنية الحديثة في التعلم.

ودعت الطفلة وزير التعليم إلى النزول لمعاينة واقع المدارس الحكومية بنفسه، وأضافت أن الشعب المصري "بينزل في عز الوباء عشان يأكل عياله مش عشان يشتري نت".

كورونا يرفع استهلاك الإنترنت المنزلي في مصر 87%

كان جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي في مصر، قد أعلن الإثنين في بيان أن استهلاك الانترنت المنزلي في البلاد ارتفع بنسبة 87 في المئة عقب تفشي فيروس كورونا والتزام الناس البيوت.

وقال البيان إن نسبة تصفح المواقع التعليمية (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والتعليم الفني) قد زادت في الأسبوع الثاني من شهر إبريل/نسيان مقارنة بالأسبوع الثاني من مارس/آذار.

وأضاف البيان أن هناك نسبة زيادة في استخدام التطبيقات المختلفة في مصر حيث تصدر تطبيق "تيك توك" الصيني بنسبة 194% على بقية التطبيقات الأخرى، يليه فيسبوك ونتفلكس.