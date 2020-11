من هو اللبناني كوثراني "خليفة" قاسم سليماني في الملف العراقي

برز اسم القيادي في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني على الساحة العراقية حتى قبل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد في ضربة أمريكية.

لكن يبدو أنه منذ ذلك الوقت أصبح الشخصية المحورية التي تحرك عجلات السياسة في بلاد الرافدين.

ورصدت الولايات المتحدة قبل أيام مكافأة عشرة ملايين دولار مقابل "أيّ معلومات عن نشاطات وشبكات وشركاء" كوثراني، مشيرة الى أن للقيادي اللبناني دورا في "التنسيق السياسي للمجموعات العسكريّة الموالية لإيران"، وهو تنسيق كان "تولّاه في السابق الجنرال الإيراني قاسم سليماني".

REWARD!! $10 Million for information on Muhammad Kawtharani and his nefarious activities in Iraq. If you have information on Kawtharani please contact RFJ or the nearest US embassy. https://t.co/n5RdOO7PjV pic.twitter.com/vvHzzcTuMz

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) April 10, 2020