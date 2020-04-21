من هو اللبناني كوثراني "خليفة" قاسم سليماني في الملف العراقي

برز اسم القيادي في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني على الساحة العراقية حتى قبل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد في ضربة أمريكية.

لكن يبدو أنه منذ ذلك الوقت أصبح الشخصية المحورية التي تحرك عجلات السياسة في بلاد الرافدين.

ورصدت الولايات المتحدة قبل أيام مكافأة عشرة ملايين دولار مقابل "أيّ معلومات عن نشاطات وشبكات وشركاء" كوثراني، مشيرة الى أن للقيادي اللبناني دورا في "التنسيق السياسي للمجموعات العسكريّة الموالية لإيران"، وهو تنسيق كان "تولّاه في السابق الجنرال الإيراني قاسم سليماني".

REWARD!! $10 Million for information on Muhammad Kawtharani and his nefarious activities in Iraq. If you have information on Kawtharani please contact RFJ or the nearest US embassy. https://t.co/n5RdOO7PjV pic.twitter.com/vvHzzcTuMz — Rewards for Justice (@RFJ_USA) April 10, 2020

لدى حصول الغارة الأمريكية التي أودت بسليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في الثالث من يناير/كانون الثاني، سرت شائعات عن إمكانية تواجد كوثراني ضمن الموكب. لكن سرعان ما تم نفي الخبر.

لكن ذلك يشكل دليلاً على مدى ارتباط القيادي اللبناني بهذا الملف، وبالتالي على الدور الكبير الذي أنيط به بعد تلك الضربة، حتى إن مسؤولاً عراقياً يصفه بـ"النسخة الأخرى من سليماني".

وتعتبر واشنطن أنّ كوثراني "يُسهّل أنشطة مجموعات تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقيّة من أجل قمع المتظاهرين بعنف" أو "مهاجمة بعثات دبلوماسيّة أجنبيّة"، ويشارك في "تدريب وتمويل وتقديم دعم سياسي-لوجستي لمجموعات شيعيّة عراقيّة متمردة".

بعد قرار الإدارة الأمريكية، سرت أخبار في وسائل إعلامية محلية عدة عن وجود كوثراني في بغداد، مشيرة الى أنه يقوم بمفاوضات حول الحكومة الجديدة في المنطقة الخضراء، عقر دار الأمريكيين، لكن لم يكن في الإمكان تأكيد ذلك.

اللواء قاسم سليماني كان قد قتل بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري

"الشيخ" الأجنبي.. ابن البلد!

وذكرت تقارير إخبارية استنادا إلى مصادر سياسية عدة مقربة من دوائر القرار في العاصمة العراقية أن كوثراني، وهو من مواليد آخر الخمسينيات على الأرجح، كان يرافق سليماني في جولات التفاوض مع القوى السياسية حول اختيار شخصية لرئاسة الحكومة.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عما وصفته بأنه "مصدر مقرب" من محيط كوثراني أن الأخير "هو مسؤول الملف العراقي المرتبط مباشرة بأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله منذ عام 2003".

ويشير مسؤولون يعرفون كوثراني عن قرب إلى أنه شخصية تمتلك "خبرة كبيرة جداً، ولعله الأجنبي الوحيد بعد سليماني العارف بتفاصيل المشهد العراقي".

ويحمل "الشيخ"، كما يصطلح على تسميته بسبب عمامته البيضاء، الجنسية العراقية، وقد ولد وترعرع في العراق ووالده لبناني.

وتقول شخصية إسلامية في بيروت أن كوثراني "من الجيل الأول في حزب الله. هو من عائلة علمائية وعلمية معروفة في لبنان، وكان من الذين رشحهم حزب الله الى المجلس النيابي في عام 1996".

درس كوثراني الفقه في شبابه في حوزة النجف بجنوب العراق، وهو متزوج من عراقية ولهما أربعة أولاد، ويتكلم بلهجة البلد، بحسب مقربين.

وهي ليست المرة الأولى التي يدرج فيها اسم كوثراني في لوائح سوداء أمريكية.

ففي عام 2013، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية كوثراني على لائحة الإرهاب مع ثلاثة لبنانيين آخرين بتهمة دعم مجموعات متطرفة في العراق وتقديم دعم مالي لـ"فصائل" مختلفة في اليمن، ولـ"قادة عسكريين مسؤولين عن أعمال إرهابية" في كل من مصر والأردن وقبرص وإسرائيل.

ويقول المحلّل السياسي والعسكري العراقي هشام الهاشمي إن "أهمية كوثراني" خلال السنوات السبع الماضية باتت تكمن في "أنه يلعب أكثر من دور".

"ضابط إيقاع"

ويضيف لوكالة فرانس برس أن كوثراني اليوم هو "ضابط إيقاع البيت السياسي الشيعي الولائي"، أي الأحزاب السياسية الشيعية العراقية التي تعتبر مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي مرجعها الفقهي والعقائدي.

ويشير الهاشمي إلى أن كوثراني "عمل بعد عام 2014 على تيسير لقاءات ومصالحات بين العرب السنة الذين كان لهم موقف ضد السلطة الشيعية في بغداد"، وأن "دوره تعاظم بعد اغتيال سليماني والمهندس، وأصبح منسقاً بين المكونات السياسية" من سنة وشيعة وأكراد.

ويفسر القرار الأمريكي الجديد هذا الدور المتعاظم حول كوثراني.