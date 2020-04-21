مات الأستاذ الخلوق.. عزاء إلكتروني في مصر لأكاديمي فتك به كورونا

توفي أستاذ بجامعة المنيا في صعيد مصر، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومعاناته الشديدة مع المرض ومضاعفاته، داخل مستشفى ملوي للحجر الصحي، وتحولت منصات التواصل لساحة عزاء.

وكان الأستاذ الجامعي عبد الهادي علي عبد الهادي، المدرس بقسم الدراسات الأدبية في كلية دار العلوم بجامعة المنيا، قد طلب يوم الأحد من محبيه ومتابعيه على موقع فيسبوك تكثيف الدعاء له، قائلًا "أحبابي وأصحاب الفضل وقرة العيون؛ حقيقة لا أدري أين دعاؤكم مني؟ بالله عليكم عودوا لما كنتم عليه من تكثيف الدعاء لأخيكم عسى أن يرفع الله عني بدعاء صالحيكم".

كما كان قد طلب من محبيه أيضا عدم الاتصال به بسبب مرضه الشديد وعدم قدرته على الرد لما يتطلبه ذلك من جهد كبير من جانبه.

وسادت حالة من الحزن على أساتذة وطلاب جامعة المنيا، عقب تداول نبأ وفاة الدكتور عبد الهادي علي، لما كان يتمتع به من حسن الخلق والمعاملة.

ووفقًا لمصادر من وزارة الصحة المصرية، فإن الأستاذ عبد الهادي علي كان قد تم تحويله من مستشفي الصدر بمحافظة الفيوم إلي مستشفى الحجر بملوي يوم الـ 14 من شهر أبريل/ نيسان الجاري بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ثم توفى أمس الاثنين داخل مستشفي حجر ملوي.

يشار إلى أن الدكتور عبد الهادي على من أبناء محافظة الفيوم، وحصل أخيراً على جائزة إحسان عبد القدوس في المقال، وجائزة راشد في النقد الأدبي من إمارة الشارقة في الإمارات.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس الإثنين أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد وهو 189 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 11 وفاة، ليصبح العدد الإجمالي الرسمي للإصابات في مصر 3333 إصابة، وعدد الوفيات 250 حالة وفاة.