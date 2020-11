لمكافحته.. علماء يحولون فيروس كورونا إلى مقطوعة موسيقية (فيديو)

تشتهر ترتيبات الموسيقى الكلاسيكية بأنماطها المعقدة والمتكررة وبنيتها الهرمية، كذلك الحال هو الحال مع البروتين الذي يحيط بفيروس كورونا التاجي الجديد.

والتقط الأمريكي ماركوس بوهلر، وهو مهندس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أوجه التشابه هذه ورأى أن بنية البروتين وتلك الأنماط يمكن فهمها بسهولة أكبر إذا كان يمكن ترجمتها فقط إلى إحساسنا بالصوت.

وأنشأ بوهلر وفريقه تكوينا موسيقيا ، يصور أساسا البروتين الذي يتكون منه الفيروس، وهذه البروتينات المرتفعة هي ما يستخدمه الفيروس التاجي الجديد ليعلق نفسه بالخلايا البشرية.

وأعطيت الأحماض الأمينية المختلفة للفيروس نوتات موسيقية محددة مما ساعد على تكوين تمثيل موسيقي للجسيم الفيروسي، في حين تمت ترجمة بنية وهيكلية كورونا إلى معزوفة تعزفها مزامير وأوتار من خلال الذكاء الاصطناعي.

وتكشف هذه القطعة الموسيقية ، تفاصيل معقدة عن كيفية انقضاض الفيروس على الخلايا، مما قد يساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية الإصابة بالفيروس، وربما يساعد كذلك في إيجاد علاجات للفيروس

واستمع أكثر من 270 ألف شخص على منصة موسيقية إلى المقطوعة التي من خلالها ترجم الموسيقي والمهندس ماركوس بوهلر وفريقه البنيةَ البروتينية للفيروس إلى نوتات موسيقية.

وشاركت آلات موسيقية في تجسيد الجوانب المختلفة للبروتين الذي يظهر متشابكاً على سطح الفيروس ويساعده على الالتصاق بخلايا الجسم.

وفي الحياة الواقعية، تميل الأحماض الأمينية إلى الالتفاف على نفسها حلزونياً أو التمدد على شكل ورقة، والتقط الباحثون هذه الميزات من خلال التعديل في مدة النوتات أو في درجتها، للحصول على التفاصيل.

كتب بوهلر" بينما لا نستطيع رؤية الأشياء الصغيرة التي تشكل المواد الحية بما فيها الخلايا والأنسجة ومسببات الأمراض مثل الفيروسات، تسمح الخوارزمية الحسابية بجعل مظهرها المادي مسموعاً".

ويوضح بوهلر أن استخدام الموسيقي يمكن أن يساعد في فهم تركيبة الفيروس كما يمكن استخدامها في تصميم أدوية لمكافحته.

والممكن أن يساعد هذا الشكل الجديد العلماءَ في العثور على مواقع في البروتين حيث قد تكون الأجسام المضادة أو الأدوية قادرة على الارتباط، وذلك من خلال البحث عن نوتات موسيقية تتوافق مع هذه المواقع.

