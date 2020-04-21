لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 21 أبريل/نيسان

حتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين ونصف المليون إنسان، توفي منهم أكثر من 177 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 687 ألفًا، بحسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الثلاثاء، 21 من أبريل/نيسان 2020:

لحظة بلحظة

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: 34.048 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 810.561>

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: 2.317 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى 43.630.

وزارة الصحة الفرنسية: 531 وفاة بفيروس كورونا بفرنسا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى 20.796.

وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: 534 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 24.648.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 وفاة فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1152.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2811 إصابة.

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون الطوارئ بما يمنح صلاحيات جديدة للرئيس لمواجهة تفشي كورونا.

وزير الصحة التركي: 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات ل2259 وتسجيل 4611 إصابة جديدة.

برنامج العذاء العالمي: قد نشهد مجاعة في نحو 36 دولة بسبب تأثيرات فيروس كورونا.

برنامج الغذاء العالمي: 130 مليونا معرضون للمجاعة بنهاية العام بسبب كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 265 مليونا.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 17337 إصابة.

حاكم ولاية نيويورك: 481 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ونقوم بجهود جبارة لمواجهة الجائحة.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 109.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11631.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 945.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1681 وفاة و28174 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 7755.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 6533.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاة واحدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 144.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3186.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5297.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84802.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 11.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 2080.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 973 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 40946.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 170 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5998.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 204178.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 430 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21282.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1092.

روسيا تعلن تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 52763.

روسيا تعلن تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 456.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1508.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 13883.

منظمة الصحة العالمية: إنهاء الإغلاق يجب أن يكون تدريجيا ولا وقت للتراخي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية: إجراءات الإغلاق أثبتت فعاليتها في تخفيف أعباء مواجهة تفشي فيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 1433 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

الصين تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 4 إصابات لقادمين من خارج البلاد.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 107 إصابات في عموم البلاد.

السعودية تقرر استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.

مجلس الوزراء الكويتي يقرر تمديد حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان ليصبح من الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا.

مجلس الوزراء الكويتي يقرر استمرار تعطيل العمل بمختلف المؤسسات حتى نهاية مايو للحد من انتشار فيروس كورونا.