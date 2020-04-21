كورونا.. أوربا تخفف إجراءات العزل وقرار أممي بإتاحة اللقاحات للجميع

بدأت ألمانيا رفع اجراءات العزل معتبرة أن وباء فيروس كورونا بات "تحت السيطرة"، في عملية بطيئة وحساسة في القارة الأوربية المغلقة منذ أسابيع، مع ورود مؤشرات تباطؤ انتشار الفيروس.

وفي ذات الشأن تبنّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بإجماع أعضائها الـ193 الإثنين قراراً يطالب بإتاحة "الوصول العادل" إلى "اللقاحات المستقبلية" للفيروس.

ودفعت القارة الأوربية الثمن الأكبر للوباء بتسجيلها قرابة ثلثي حصيلة الوفيات في العالم البالغة 165216. وإيطاليا هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوربا.

وسجلت- (23660 وفاة ) تليها إسبانيا (20852) وفرنسا (20265) والمملكة المتحدة (16060) وفق التعداد الأخير الذي أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

لكن أيطاليا سجلت أمس الإثنين ولأول مرة تراجعا في الحصيلة اليومية للإصابات، وهو ما اعتبره رئيس جهاز الدفاع المدني انجيلو بوريلي "مؤشرا إيجابيا".

ومع ورود مؤشرات إلى تباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد ولا سيما في إيطاليا المملكة المتحدة، سجلت 449 وفاة الإثنين في بريطانيا، وهي أدنى حصيلة يومية منذ 6 أبريل/نيسان.

أحد محال بيع الزهور في مدينة دريسدن الألمانية – 20 أبريل

تحت السيطرة

من جهة أخرى، اعتبرت السلطات الألمانية أن الوباء بات "تحت السيطرة ويمكن إدارته" مع تسجيل 135 ألف إصابة وحوالى أربعة آلاف وفاة. وسمحت صباح الاثنين بإعادة فتح المحال التجارية التي لا تتجاوز مساحتها 800 متر مربع، وبات بإمكان متاجر المواد الغذائية والمكتبات ووكلاء السيارات ومتاجر الألبسة استقبال الزبائن من جديد.

غير أن المراكز الثقافية والحانات والمطاعم والملاعب الرياضية ستبقى مغلقةً، وتظلّ التجمعات الكبيرة ممنوعة حتى نهاية أغسطس/آب على الأقلّ. أما المدارس والثانويات، فستفتح أبوابها تدريجياً اعتباراً من الرابع من مايو أيار، في حين تبقى الإجراءات الاحترازية الأخرى معمولا بها مع توصية بارتداء الكمامات.

وحذّرت المستشارة أنغيلا ميركل بأن الوضع لا يزال "هشاً"، وقالت "نحن في بدايات الجائحة" مؤكدة أن "المضي سريعا جدا سيكون خطأ، هذا ما يقلقني".

أحد الميادين في العاصمة الإيطالية روما-19 أبريل

تحد كبير

وتدرس دول أوربا استراتيجية الخروج من الأزمة التي وضعتها ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في القارة حيث تفرض تدابير عزل منذ قرابة شهر بينما تستعد دول للشروع في رفع القيود.

والتحدي الكبير، يقضي بإعادة تحريك النشاط تدريجيا، والحد من حماسة السكان المعزولين، مع التحذير من احتمال ظهور الفيروس مجدداً والحفاظ على الأنظمة الصحية التي باتت مستشفياتها مكتظة.

وفي مؤشر على حال الطوارئ، توقع بنك إسبانيا لعام 2020 انهياراً "غير مسبوق في التاريخ المعاصر" للناتج المحلي الاجمالي من 6,6% إلى 13,6% لدى القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو بسبب الوباء.

وسمحت النمسا اليوم الثلاثاء بإعادة فتح المتاجر الصغيرة والحدائق العامة، في حين بدأت النروج أمس إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية، في خطوة تدريجية لرفع القيود المفروضة منذ منتصف مارس/آذار.

وتستعدّ فرنسا واسبانيا وإيطاليا التي تسجّل تراجعاً في أعداد الإصابات والوفيات بعد أسابيع من الارتفاع، لأولى تدابير رفع العزل في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

فحص حرارة أحد العاملين بمصنع للسيارات في فرنسا حيث تم استئناف العمل بعد الإغلاق-21 أبريل

تخفيف تدابير العزل

وفي إيطاليا، لن تُتخذ أولى تدابير تخفيف العزل قبل الثالث من مايو أيار،لكن الشركات تعيد فتح أبوابها شيئاً فشيئاً حتى ولو كان ذلك بشكل جزئي مترافق مع العديد من التدابير الوقائية.

وفي إسبانيا، سُجلت 399 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مقابل 410 وفيات في اليوم السابق، في أدنى حصيلة منذ أربعة أسابيع، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإثنين.

وفي المقابل، مددت المملكة المتحدة العزل المفروض منذ 23 مارس/آذار إلى ما لا يقلّ عن ثلاثة أسابيع.

وفي البرتغال التي بقيت حتى الآن بمنأى نسبيا من الوباء، أصيب حوالى 140 طالب لجوء يجري إيواؤهم في نزل في لشبونة، ووضعوا قيد الحجر الصحي في نهاية الأسبوع، بحسب ما أفادت البلدية.

وفي الدنمارك سمح للشركات الصغيرة بإعادة فتح أبوابها شرط التقيّد بتدابير نظافة صارمة وبقواعد التباعد، علما أن دور الحضانة في البلاد عادت للعمل في 15 أبريل/نيسان.

تحذير

هذا و أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا، تدريجيا. وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى.

وقال تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي على الإنترنت أن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.

وأكد أن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.

منظمة الصحة تدعو أن يكون رفع إجراءات العزل تدريجيا

الوصول العادل للقاحات

وتبنّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بإجماع أعضائها الـ193 الإثنين قراراً يطالب بإتاحة "الوصول العادل" إلى "اللقاحات المستقبلية" للفيروس.

وأكّد على "الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحّة العالمية" التي واجهت في الآونة الأخيرة هجوماً غير مسبوق من الولايات المتحدة، وإلى تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمويلها.

القرار الذي تقدّمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة يتمحور حول الاستجابة الصحيّة لفيروس كورونا ويدعو إلى "تعزيز التعاون العلمي الدولي للمكافحة وتكثيف التنسيق"، بما في ذلك مع القطاع الخاص.

تأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح للوباء الفتّاك في وقت يخوض فيه العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقاً للعثور على لقاح ناجع.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكّد من أنّ الموارد المخصّصة تضمن الوصول العادل والشفّاف والمنصف والفعّال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والأدوية واللقاحات المستقبلية.

ويشدّد القرار على أهمية أن يكون كلّ ذلك "متاحاً لجميع المحتاجين إليه، ولا سيّما البلدان النامية".

