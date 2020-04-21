في كينيا.. فكرة مبسطة لغسل الأيدي في زمن كورونا ( فيديو)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي في كينيا مشهدًا مصورًا لقيام أحد الأشخاص بتصميم ماكينة خشبية مُثبتة في شجرة ووضع عبوة صابون سائل إلى جانب جالون مياه لغسل الأيدي.

وفي ظل ضعف الإمكانيات المادية، لمواجهة الفيروس الخطير، قام مواطن كيني بابتكار ماكينة بسيطة باستخدام أدوات محلية لتصنيع وسيلة لغسل الأيدي -الذي يعتبر الإجراء الأكثر أهمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وقام المواطن الكيني بجمع بعض الأخشاب وربطها على ساق شجرة مع ربط قارورة صابون وخزان ماء صغير" بنظام تشغيلي للمنظومة" يتيح عسل الأيدي دون لمس المكونات.

وفي الكثير من الدول الأفريقية التي تعاني أصلا من الأزمات الاقتصادية لجأ ناشطون وجماعات مدنية إلى ابتكار وسائل نظافة محلية، في محاولات بسيطة ومتواضعة لدرء فيروس كورونا.

فيروس كورونا في كينيا

وتم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في كينيا يوم 13 مارس، لامرأة كينية تبلغ من العمر 27 عامًا سافرت من الولايات المتحدة عبر لندن.

في 15 مارس، أعلن وزير الصحة هناك، أن شخصين جلسا بجانب المريض الأولي على متن الطائرة في طريقهم من الولايات المتحدة أظهروا أيضا إيجابية للفيروس.

وإثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا إلى ثلاث حالات، أغلقت حكومة كينيا في 15 مارس جميع المدارس وأمرت جميع العاملين في القطاعين العام والخاص بالعمل من المنزل، حيثما أمكن ذلك.

كما فرضت السلطات قيود السفر فيما بعد لمنع غير المقيمين من الدخول، كان على المواطنين والمقيمين الكينيين أن يقوموا بالحجر الذاتي لمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما.

وفي يوم الخميس 26 مارس آذار سجلت البلاد، أول وفاة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان لوزير الصحة، قال فيه إن شخصًا يبلغ من العمر 66 عاما، توفى، متأثرا بإصابته بالفيروس.

وبلغت حالات الإصابات في أفريقيا بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الثلاثاء أكثر من 23 ألف إصابة، في وقت بلغت الوفيات 1158 حالة وفاة، بينما بلغت حالات التعافي 5829 حالة.