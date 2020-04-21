البث الحي
سياسة

في كينيا.. فكرة مبسطة لغسل الأيدي في زمن كورونا ( فيديو)

21/4/2020

تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي في كينيا مشهدًا مصورًا لقيام أحد الأشخاص بتصميم ماكينة خشبية مُثبتة في شجرة ووضع عبوة صابون سائل إلى جانب جالون مياه لغسل الأيدي.

وفي ظل ضعف الإمكانيات المادية، لمواجهة الفيروس الخطير، قام مواطن كيني بابتكار ماكينة بسيطة باستخدام أدوات محلية لتصنيع وسيلة لغسل الأيدي -الذي يعتبر الإجراء الأكثر أهمية لمحاربة  انتشار فيروس كورونا.

وقام المواطن الكيني بجمع بعض الأخشاب وربطها على ساق شجرة مع ربط قارورة صابون وخزان ماء صغير" بنظام تشغيلي للمنظومة" يتيح عسل الأيدي دون لمس المكونات.

وفي الكثير من الدول الأفريقية التي تعاني أصلا من الأزمات الاقتصادية لجأ ناشطون وجماعات مدنية إلى ابتكار وسائل نظافة محلية، في محاولات بسيطة ومتواضعة لدرء فيروس كورونا.

فيروس كورونا  في كينيا

وتم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في كينيا يوم 13 مارس، لامرأة كينية تبلغ من العمر 27 عامًا سافرت من الولايات المتحدة عبر لندن.

في 15 مارس، أعلن وزير الصحة هناك، أن شخصين جلسا بجانب المريض الأولي على متن الطائرة في طريقهم من الولايات المتحدة أظهروا أيضا إيجابية للفيروس.

وإثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا إلى ثلاث حالات، أغلقت حكومة كينيا في 15 مارس جميع المدارس وأمرت جميع العاملين في القطاعين العام والخاص بالعمل من المنزل، حيثما أمكن ذلك.

كما فرضت السلطات قيود السفر فيما بعد لمنع غير المقيمين من الدخول، كان على المواطنين والمقيمين الكينيين أن يقوموا بالحجر الذاتي لمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما.

وفي يوم الخميس 26 مارس آذار  سجلت البلاد، أول وفاة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان  لوزير الصحة، قال فيه إن شخصًا يبلغ من العمر 66 عاما، توفى، متأثرا بإصابته بالفيروس.

وبلغت حالات الإصابات في أفريقيا بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الثلاثاء أكثر من 23 ألف إصابة، في وقت بلغت الوفيات 1158 حالة وفاة، بينما بلغت حالات التعافي 5829 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)