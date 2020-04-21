فايننشال تايمز: شركات إماراتية انتهكت حظر الأسلحة إلى ليبيا

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن شركات إماراتية شحنت نحو 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى شرقي ليبيا، معقل خليفة حفتر، منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة الدولي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، وفقا لوثائق اطلعت عليها، أن الشحنة تقدر قيمتها السوقية بنحو 5 ملايين دولار في الوقت الذي تم تحميلها به في الإمارات قبل أن يتم تسليمها الشهر الماضي إلى مدينة بنغازي.

ولفتت إلى أن لجنة خبراء من الأمم المتحدة فتحت تحقيقا بشأن تلك الشحنة.

وقالت ستيفاني ويليامز، مبعوث الأمم المتحدة بالإنابة لليبيا، في تصريح للصحيفة إنه في حكم الأمم المتحدة اعتبر وقود الطائرات "إمدادات قتالية" ويمكن أن يشكل الشحن إلى شرق ليبيا انتهاكًا للحظر.

وتشير الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، إلى أن مورد الوقود كان شركة "Afrifin Logistics FZE "، ومقرها في الشارقة.

وأوضحت الوثائق أنه تم تحميلها على ناقلة تحمل علم ليبيريا وتديرها شركة "FZC" لخدمات الشحن الخليجي.

وفي 11 فبراير/ شباط الماضي، مدد مجلس الأمن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا المفروض منذ 2011، حتى 30 أبريل/نيسان 2021.

مسؤول أوربي يحمِّل حفتر مسؤولية الصراع

من جهته قال رئيس البعثة الأوربية لدول ​المغرب العربي، أندريا كوزولينو إن الاتحاد الأوربي ينظر بإيجابية لما فعلته تركيا​ مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا.

وتدعم أنقرة الحكومة الليبية في مجالات عدة، تنفيذًا لاتفاقيتين وقعهما البلدان، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، والأخرى بتحديد مناطق النفوذ البحري.

وأضاف كوزولينو، مطلع الأسبوع الجاري، أن "حضور تركيا في ليبيا أمر مهم، ونأمل أن يدفع عملية السلام هناك".

وتعاني ليبيا من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيات اللواء متقاعد خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في ليبيا، يوم 12 يناير/ كانون ثاني الماضي، وقف لإطلاق النار، أعلنت الحكومة التزامها به، بينما رفضته مليشيات حفتر.

وتابع كوزولينو: "نحتاج إلى إطار دولي للمساعدة في إعادة بناء الدولة في ليبيا بصفة عامة".

وشدد على أن "المسؤولية فيما يحدث بليبيا تقع بشكل كبير على اللواء حفتر، الذي حاول الهجوم على ​طرابلس​".

وتشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

ويواصل حفتر هذا الهجوم، رغم إعلانه، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة، لتركز الحكومة جهودها على مكافحة جائحة "كورونا" (كوفيد-19).

وشدد كوزولينو على ضرورة أن توجه "السعودية​ و​الإمارات​ ومصر النصح إلى حفتر لانتهاج الحوار لإنهاء الأزمة الليبية.. هذه الدول عليها المساعدة في تحقيق السلام وليس تقديم السلاح للأطراف في ليبيا".

ويتهم مسؤولون ليبيون كلًا من مصر والإمارات بدعم مليشيات حفتر عسكريًا وسياسيًا، وهو ما تنفيه القاهرة وأبو ظبي.

وأردف: "الاتحاد الأوربي يسعى إلى المساعدة في تحقيق السلام في ليبيا، ولا نريد أن يتكرر في ليبيا ما حدث في ​اليمن.. وقت الحرب انتهى، وعلى جميع الأطراف في ليبيا اللجوء إلى الحوار لتحقيق السلام".

ويرفض حفتر الالتزام بقرار أصدره مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/ شباط الماضي، ويطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا، استنادًا إلى نتائج مؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي.