شقيق عبدالرحيم الحويطي: هذه شروط الأمن السعودي لاستلام الجثة

قال شادلي أبوطقيقة، شقيق المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي، الذي قُتل أخيرا برصاص قوات الأمن، إن شرطة منطقة تبوك وضعت شروطًا لاستلام جثة شقيقه.

وأوضح أبوطقيقة في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" أن الشرطة وضعت عدة شروط لاستلام جثة أخيه وهي: ألا يُدفن عبد الرحيم في قريته الخريبة، وأن يكون الدفن في تبوك، ويقتصر حضور الجنازة على عدد محدود من الأشخاص.

وأضاف أنهم لم يوافقوا على هذه الشروط لرغبة والدته وجميع أشقائه بأن يدفن بالخريبة إلى جانب والده.

https://twitter.com/shad1011le/status/1252515104219729920?ref_src=twsrc%5Etfw

وطالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتسليم جثةالحويطي لأهله، وتفاعل المغردون عبر وسم #أين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي، على تويتر.

وقبل مقتله في الأسبوع الماضي على يد قوات الأمن السعودي، كان عبد الرحيم الحويطي قد نشر مقاطع فيديو على الإنترنت يقول فيها إنه واحدًا من بين العديد من الأشخاص الذين يرفضون ترك ممتلكاتهم لإفساح المجال لمخطط مدينة "نيوم" الجديدة الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، وإنه يتوقع الموت نتيجة لذلك.

وقال في أحد مقاطع الفيديو "كل من يرفض الترحيل يتعرض لمداهمة منزله، تمت مداهمة منازل تسعة أشخاص واعتقلوا، وسوف يحين دوري قريبًا. يحكمنا أطفال مثل محمد بن سلمان، ولا تتفاجؤون إذا اتهمت بالإرهاب وقُتلت، بعد أن يضع الأمن السلاح بمنزلي، على الطريقة المصرية".

وبحسب بيان للحكومة السعودية صدر يوم الأربعاء الماضي، أطلق الحويطي النار على الضباط الذين حاولوا اعتقاله. وأضاف البيان أنه تم العثور على مخبأ للأسلحة في منزله، وأن "(الحويطي) اعتصم داخل بيته وتمترس خلف أكياس الرمل ولم يرد على نداءات رجال الأمن وواحد من أشقائه لتسليم نفسه".

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد نشرت مقالا ينقل تصاعد الشكوك في جدوى مشروع نيوم – الذي يهدف إلى الجمع بين السياحة وصناعة التكنولوجيا وأسلوب الحياة "الأخضر" الذي يشمل الروبوتات والسيارات الطائرة، بسبب انهيار أسعار النفط الناجم عن حرب الأسعار الدائرة بين المملكة العربية السعودية وكل من روسيا والولايات المتحدة.

كما قللت جائحة فيروس كورونا الطلب على النفط، الذي يعتمد عليه دخل المملكة القومي بالكامل تقريبًا.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن مقتل الحويطي يأتي بعد بضعة أشهر صعبة بالنسبة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، 34 عامًا، إذ قُبض على اثنين من كبار الأمراء في مارس/آذار الماضي، لرفضهما دعم طموحه لخلافة والده الملك سلمان، البالغ من العمر 84 عامًا.

ومدينة نيوم هي جزء من خطة محمد بن سلمان الكبرى، والمسماة برؤية 2030، التي تهدف إلى عصرنة اقتصاد الدولة لتهيئته لدخول عالم لا تكون فيه عائدات النفط هي المصدر الرئيس للتمويل الوطني.

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