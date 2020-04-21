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سياسة

سعرها يتجاوز راتب موظف.. سوريون يسخرون من كمامة بشار الأسد

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد
21/4/2020

أثارت كمامة من نوع "3m Aura" وضعها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، في دمشق، سخرية بسبب غلاء سعرها.

وأظهرت الصور رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقد ارتديا كمامتين طبيتين خلال اجتماعها أمس الإثنين في دمشق.

وعلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي على الكمامة التي يتجاوز سعرها 26 جنيه، وقالوا إن سعر الكمامة يتجاوزراتب موظف في الحكومة السورية الذي ( يعادل 40 ألف ليرة سورية).

وتزايدت حدة الانتقادات، خاصة وأن الأسواق في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري  تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية وغيرها،  في ظل إعلان حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا.

https://twitter.com/sfoukalsheikh84/status/1252496664247578625?ref_src=twsrc%5Etfw

زيارة جواد ظريف

كان رئيس النظام السوري بشار الأسد استقبل في دمشق أمس الإثنين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وشددت الولايات المتحدة أيضا العقوبات على سوريا منذ بدء الانتفاضة على الأسد في مارس آذار 2011. 

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها "تحاول حرمان النظام من الموارد التي يحتاجها لمواصلة العنف ضد المدنيين".

تقول الحكومة السورية إنها سجلت 39 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات، في حين يقول مسعفون وشهود إن العدد أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.

وفرض المسؤولون الذين ينفون أي تكتم على عدد حالات العزل العام، كما اتخذوا إجراءات منها حظر التجوال ليلا للحد من انتشار الوباء.

https://twitter.com/idlipnews/status/1252498251779055617?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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