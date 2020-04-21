البث الحي
سياسة|مصر

ترجمت أفلام "اللمبي" محمد سعد بالفصحى.. نتفليكس تثير سخرية المصريين

نيتفليكس تترجم أفلاما مصرية إلى العربية الفصحى
نيتفليكس تترجم أفلاما مصرية إلى العربية الفصحى
21/4/2020

سخر مصريون، على مواقع التواصل الاجتماعي، من أفلام كوميدية عرضتها شركة الترفيه، نيتفليكس، على موقعها الإلكتروني، يظهر بها ترجمة للهجة أو العامية المصرية إلى اللغة العربية الفصحى.

وأثار تحويل الجمل والمصطلحات المصرية بهذه الأفلام، التي اعتاد المتابعون على سماعها بالعامية المصرية، إلى العربية الفصحى موجةً من السخرية بين المصريين بمجرد تداول بعضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز تلك الأفلام المصرية التي تفاعل معها نشطاء مواقع التواصل، هم أفلام: "اللمبي 8 غيغا"، و"بوشكاش"، و"اللي بالي بالك" للممثل الكوميدي محمد سعد.

ورغم غيابه طويلًا عن شاشة السينما المصرية، إلا أن الممثل محمد سعد تصدر التفاعل على تويتر، بفضل نتفليكس.

وعبّر نشطاء عن مدى كوميدية الأمر معتبرين أنها أضافت قدرًا أكبر من الفكاهة لتلك الأفلام الكوميدية في الأصل.

وأشار بعضهم إلى أن كلمات محمد سعد الذي اشتهر بشخصية "اللمبي" غير واضحة في الأساس باللهجة المصرية، فكيف ستبدو حين تترجم إلى الفصحى.

وحقق محمد سعد شهرة واسعة بعد عرض فيلمه "اللمبي" عام 2002، وحقق أعلى إيرادات لهذا العام، وامتازت شخصية اللمبي بلهجة طابع خاصين جدًا حتى ارتبط اسمها بالممثل الشهير وأعقبه بأفلام عدة تشبه اللمبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)