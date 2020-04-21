ترجمت أفلام "اللمبي" محمد سعد بالفصحى.. نتفليكس تثير سخرية المصريين

سخر مصريون، على مواقع التواصل الاجتماعي، من أفلام كوميدية عرضتها شركة الترفيه، نيتفليكس، على موقعها الإلكتروني، يظهر بها ترجمة للهجة أو العامية المصرية إلى اللغة العربية الفصحى.

وأثار تحويل الجمل والمصطلحات المصرية بهذه الأفلام، التي اعتاد المتابعون على سماعها بالعامية المصرية، إلى العربية الفصحى موجةً من السخرية بين المصريين بمجرد تداول بعضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز تلك الأفلام المصرية التي تفاعل معها نشطاء مواقع التواصل، هم أفلام: "اللمبي 8 غيغا"، و"بوشكاش"، و"اللي بالي بالك" للممثل الكوميدي محمد سعد.

ورغم غيابه طويلًا عن شاشة السينما المصرية، إلا أن الممثل محمد سعد تصدر التفاعل على تويتر، بفضل نتفليكس.

وعبّر نشطاء عن مدى كوميدية الأمر معتبرين أنها أضافت قدرًا أكبر من الفكاهة لتلك الأفلام الكوميدية في الأصل.

وأشار بعضهم إلى أن كلمات محمد سعد الذي اشتهر بشخصية "اللمبي" غير واضحة في الأساس باللهجة المصرية، فكيف ستبدو حين تترجم إلى الفصحى.

وحقق محمد سعد شهرة واسعة بعد عرض فيلمه "اللمبي" عام 2002، وحقق أعلى إيرادات لهذا العام، وامتازت شخصية اللمبي بلهجة طابع خاصين جدًا حتى ارتبط اسمها بالممثل الشهير وأعقبه بأفلام عدة تشبه اللمبي.

نتفيلكس بتهخه خالص والله😂😂😂

محمد سعد كلامه مينفعش يترجم اصلا😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/TFKEipyAv7 — NAGEB (@Abonageb16) April 19, 2020

نتفليكس مترجمة أفلام "محمد سعد" كلها بالعربية الفصحى وحاجة ضحك 😂 pic.twitter.com/acn4HWa71j — walid. (@walid567890) April 19, 2020