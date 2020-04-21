اليونسكو: نصف طلاب العالم بلا أجهزة حاسوب في منازلهم

قالت منظمة اليونسكو إن نصف الطلاب الذين يتابعون دروسهم في المدارس والجامعات حول العالم، أي نحو 826 مليون شخص، "لا يملكون جهاز كمبيوتر في المنزل".

يأتي هذا الإعلان وسط اعتماد مبدأ التعليم الإلكتروني عن بعد في أكثرية البلدان التي تواجه وباء كوفي-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الأممية في بيان إن "43% (706 ملايين شخص) ليس لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل"، محذرة من "الهوة الرقمية المقلقة في التعليم من بعد".

ولفتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة إلى أن التباينات هي الأكبر في البلدان المحدودة الدخل: ففي أفريقيا جنوب الصحراء، ليس لدى 89 % ممن يواصلون تحصيلهم العلمي أي نفاذ إلى أجهزة كمبيوتر منزلية و82 % يفتقرون إلى الاتصال بالإنترنت.

فضلا عن ذلك، قالت اليونسكو إن حوالي 56 مليون شخص في طور التعليم يعيشون في مناطق لا تغطيها شبكات الاتصال بالهاتف المحمول، نصفهم تقريبا في منطقة أفريقيا الصحراء.

وذكر البيان أن هذه البيانات جمعت على يد فرقة العمل الدولية المعنية بالمعلمين من أجل توفير التعليم للجميع، وهو تحالف تنسق أعماله اليونسكو، بالاعتماد على بيانات لمعهده الإحصائي وللاتحاد الدولي للاتصالات.

وتطاول الاضطرابات غير المسبوقة الناجمة عن وباء كوفيد-19 ما لا يقل عن 1.5 مليار تلميذ و63 مليون مدرّس في مراحل التعليم كافة، في ظل إغلاق المدارس في 191 بلدا.

وشددت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي على وجوب "مضاعفة الجهود لتوفير تقنيات الاتصال للجميع"، لكن "يجب أيضا العمل على خيارات أخرى بينها خصوصا الاستعانة ببرامج إذاعية وتلفزيونية مجتمعية والابتكار في كل أشكال التعلم."

ولفتت اليونسكو إلى أن الانتقال إلى التعليم الإلكتروني كان شديد الصعوبة "لا بل مستحيلا" للمدرّسين "في المناطق التي لا تتوافر فيها بدرجة كبيرة تكنولوجيا المعلومات والتواصل وباقي وسائل التعليم عن بعد".

وأضاف البيان "في أفريقيا جنوب الصحراء، وحدهم 64 % من المدرّسين في المرحلة الابتدائية و50 % من مدرّسي المرحلة الثانوية تلقوا تدريبا بالحد الأدنى لا يشمل في أحيان كثيرة المهارات في تكنولوجيا المعلومات والتواصل".

وحذرت نائبة مديرة اليونسكو لشؤون التعليم ستيفانيا جانيني من أن هذه الفروق "تشكل تهديدا لاستمرار التعليم في هذه المرحلة المضطربة غير المسبوقة في تاريخ التعليم".