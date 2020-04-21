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سياسة

المغرب: إقالة مدير سجن بعد تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا

أفراد من الشرطة والجيش المغربي يضعون كمامات وهم في شوارع الرباط
أفراد من الشرطة والجيش المغربي يضعون كمامات وهم في شوارع الرباط
21/4/2020

أعلنت السلطات المغربية، إقالة مدير سجن جنوبي البلاد شهد تسجيل 66 إصابة بفيروس كورونا، بحسب بيان للمديرية العامة للسجون (حكومية)، مساء الإثنين.

وقال البيان إن اختبارات كورونا التي جرت بالسجن المحلي في ورزازات (جنوب)، كشفت عن إصابة 60 موظفا و6 سجناء.

وأضاف أن "المندوبية (المديرية) قررت إخضاع جميع النزلاء بالسجن للاختبار الخاص بفيروس كورونا من أجل تحديد الإصابات".

كما قررت أيضا إقالة مدير السجن الذي شهد هذه الإصابات، وتعيين مدير جديد واستدعاء عدد من الموظفين من مؤسسات أخرى لتعويض النقص.

وأكد البيان أن الموظفين والسجناء المصابين سيخضعون للبروتوكول الاستشفائي المعمول به في البلاد، كما سيخضع الموظفون غير المصابين لتدابير الحجر الصحي.

وتضاف هذه الحالات إلى 11 إصابة أخرى أعلنت الأحد في سجني مراكش (جنوب) والقصر الكبير (شمال) شملت 9 موظفين وسجينين، بحسب المندوبية العامة للسجون.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب ما مجموعه 3186 حتى صباح الثلاثاء، بينهم 144 توفوا و359 تماثلوا للشفاء.

ووفق التقديرات الرسمية، يوجد في السجون المغربية 80 ألف نزيل و10 آلاف و200 موظف، لذا تعتبر السلطات أن نسبة الإصابة بالفيروس في السجون لا تزال "ضعيفة".

وهذه أولى الإصابات بالفيروس داخل السجون والتي يتم الإعلان عنها رسميا في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وسط مخاوف من انتشار الوباء في سجون هذه البلدان ودعوات للإفراج عن سجناء.

وأفرج المغرب بموجب عفو ملكي خاص مطلع أبريل/نيسان الجاري عن أكثر من 5654 سجينا لتقليل مخاطر انتشار الوباء داخل السجون.

واتخذت دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراء مماثلا وسط مخاوف من تفشي الوباء في السجون وبعد دعوات للإفراج عن سجناء، تجاهلتها دول أخرى.

وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه دعت أواخر مارس/آذار الماضي إلى الإفراج عن معتقلين في جميع أنحاء العالم لتجنّب تفشي المرض في هذه الأماكن المغلقة التي غالباً ما تكون مكتظة. واستجابت دول عدة لهذه الدعوة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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