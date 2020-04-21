إعلامي كويتي لمصر: وصلكم صوت العالقين بالمالديف ماذا عن العمال؟ (فيديو)

تستمر معاناة آلاف العمال العالقين بدول الخليج دون دخل أو مأوى في ظل تجاهل من السلطات المصرية لمأساتهم رغم إعلانها البدء في تسيير رحلات لإجلاء المصريين من دول أخرى.

وانعكست مأساة العمالة المصرية التي تقطعت بها السبل بدولة الكويت في الإعلام الكويتي أيضًا، إذ وجه إعلامي كويتي رسالة إلى وزيرة الهجرة المصرية قائلا: "وصلكم صوت العالقين بالمالديف بس ما وصلكم نداءات اللي في الكويت؟ أنا أوصلك رسالتهم".

وأضاف "تصلني عشرات الرسائل منهم يوميًا، أنا لا أتكلم عن من لديه سكن ويعمل على أرض الكويت، بل عن مخالفين الإقامة اللي يصل عددهم إلى أكثر من 10 آلاف مصري،ومتواجدين في مراكز المخالفين وينتظرون منذ أسبوعين عملية إرجاعهم إلى أرض مصر الطيبة".

واستدرك "وحتى الآن لا يعلمون ما هو مصيرهم، لا يستطيعون الخروج لأنهم مخالفين، ولا يعلمون متى سيتم استقبالهم، مع العلم أن الكويت تتكفل بمعيشتهم كاملة بلا أي قصور حاليًا، وسوف تتكفل أيضًا بإعادتهم لوطنهم، مع العلم أن هؤلاء الإخوة لم تثبت إصابتهم بأي مرض".

ويواصل الكثيرون من العمال التعبير عن مأساتهم في مقاطع فيديو كثيرة عبر وسائل التواصل موضحين معاناتهم اليومية المستمرة منذ عدة أسابيع، وأنهم لا يريدون سوى العودة لوطنهم.

ويقول أحد العالقين بالكويت في مقطع فيديو أنهم قرروا الإضراب عن الطعام منذ 48 ساعة، احتجاجًا على تجاهل السلطات المصرية لمأساتهم إلى الآن.

ويعبر عامل آخر عن تفاقم أزمتهم بالغربة في ظل اقتراب شهر رمضان وتراكم الإيجار الشهري عليه دون أن يكون له دخل يستطيع العيش من خلاله، إذ يعلن يأسه الكامل من السلطات المصرية، وينصح العالقين بالتصرف ببيع ما يملكون من أراض أو مواش في مصر

ويستغرب آخر من رفض مصر استقبال أبنائها رغم أن الكثيرين منهم خدموا بالجيش وحاربوا في سيناء.

وتشرح إحدى العالقات مأساتها قائلة "إحنا قاعدين في بيتنا بقالنا شهرين، مش عارفين ناكل ولا نشرب،محدش فينا حصل له حاجة وجايين من بيوتنا سلام، مفيش أي مرض"، وأضافت أن أولادها الثلاثة ظلوا بلا طعام لثلاثة أيام متواصلة.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت، الإثنين، تسيير 11 رحلة استثنائية لعودة مواطنيها العالقين في 12 مدينة عربية وغربية، ليس من بينها قطر ولا الكويت، رغم الاستغاثات المتواصلة.

وأفادت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للحكومة على بوابتها الإلكترونية الثلاثاء أن "وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة قررت تسيير 11 رحلة استثنائية الخميس لعودة العالقين المصريين بالخارج".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أنه "من المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 7 رحلات يوم الخميس إلى 7 مدن مختلفة وهي واشنطن والدار البيضاء وأمستردام وموسكو والمنامة وبومباي وجوانزو".

وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، في تصريحات إن عدد مواطنيها العالقين بالخارج يصل لنحو 3378، مشيرة إلى أن الوزارة تعيد الآن العالقين ممن ليس لديهم إقامة دائمة، على أن تكون المرحلة الثانية للمقيمين في الخارج، دون ذكر أعدادهم.

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