"ليس صديقنا".. هجوم إلكتروني من مؤيدي ترمب على بيل غيتس بسبب منظمة الصحة

خرجت حسابات أمريكية عبر مواقع التواصل تندد بموقف رجل الأعمال بيل غيتس وصلت إلى حد التشويه، ومقارنة ثروته الكبيرة بما تنفقه الولايات المتحدة على منظمة الصحة العالمية.

وتفاعل عدد من الساسة والمشاهير، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية كان من بينهم رجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس.

وقال غيتس، يوم الأربعاء الماضي" إن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية خلال أزمة صحية عالمية أمر خطير".

وأوضح أن "عمل المنظمة يبطئ انتشار فيروس كورونا، وإذا تم إيقاف هذا العمل، لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محلها، فالعالم يحتاج للمنظمة الآن أكثر من أي وقت مضى".

[Thread] 1/ Network graph of Twitter accounts targeting @BillGates on the "Bill Gates is not our friend hashtag". This is a sample of around 11,000 interactions (tweets, replies, mentions, rts etc) by around 6,500 unique accounts taken from around 6th April until now. pic.twitter.com/Hw58wiPU4n — Marc Owen Jones (@marcowenjones) April 17, 2020

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

حملة تشويه

و إثر اعتراض بيل غيتس على وقف ترمب تمويل منظمة الصحة العالمية، خرجت حسابات أمريكية عبر مواقع التواصل تندد بموقف رجل الأعمال.

ووصلت هذه الأمور إلى حد تشويه، ومقارنة ثروته الكبيرة بما تنفقه الولايات المتحدة على المنظمة.

وأشار الدكتور "مارك أوين جونز" إلى وجود دلائل سلوك مشبوه على منصة تويتر يشير إلى أن حسابات مؤيدي ترمب قامت بالتغريد بشكل غير طبيعي عبر وسم من أجل تشويه صورة الرجل.

وأشار الدكتور جونز ،الأستاذ مساعد في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، في تغريدات على تويتر إلى ذلك تم عبر وسم "#BillGatesisnotourfriend " والذي يعني" بيل غيتس ليس صديقنا".

5/ In fact, around 42% of all the accounts with any biographical detail had either a pro-Trump or alt right related term in their bio (e.g WWG1WGA , Qanon). #disinformation pic.twitter.com/63p6CLscOX — Marc Owen Jones (@marcowenjones) April 17, 2020

3/ One of the most vocal people on the hashtag is this "Devin Beavers" chap. If we look at his account. Yup, no surprises, it's a "Make America Great Again" account, with the aesthetics you'd expect, US flag, a selection of on message tweets supporting Trump pic.twitter.com/1qry7lGrnr — Marc Owen Jones (@marcowenjones) April 17, 2020

تحليل التفاعلات

وقال جونز، إنه لاحظ عبر إجراء تحليل على 11000 عينة من التفاعلات مثل "تغريدات، إعادة تغريد، ذكر حساب، الخ" أن الوسم قد سيطر عليه حسابات مؤيدي ترمب، وقاموا بذكر حساب ترمب في التغريدات.

وقام جونز بتحليل أعلن عنه، خلال تغريدة، قال بشأنه أنه لاحظ خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وجود هجوم آخر من مؤيدي ترمب على بيل غيتس.

[Thread]1/ This is another one on @BillGates . It indicates that in the last 24 hours, the Twitter conversation around him has been dominated by pro Trump accounts & conspiracy theorists. The sample involved around 23000 interactions (tweets, rts, mentions etc) … #COVID19 — Marc Owen Jones (@marcowenjones) April 19, 2020

6/ If we look at the most influential accounts on the hashtag we can see @billgates is clearly being targeted by the accounts. @RealDonaldTrump is also mentioned (unsurprisingly). An interesting influential account is @DonnaWR8 . A pro-Trump account spreading conspiracies pic.twitter.com/l4EjBlMPhI — Marc Owen Jones (@marcowenjones) April 17, 2020

تعليق تمويل منظمة الصحة

و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تطورات وباء فيروس كورونا "آمر بتعليق تمويل منظّمة الصحة العالمية في الوقت الذي يتم فيه إجراء مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية في سوء الإدارة الشديد والتعتيم على تفشّي فيروس كورونا".

ووجّه الرئيس الأمريكي لائحة اتّهام مطوّلة إلى المنظّمة الأممية، وقال فيها إن "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء.

ونفت المنظمة عن نفسها هذه الاتهامات وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأمر وقال، إن هذا ليس الوقت الذي يتم فيه تعليق المساهمة المالية للمنظمة، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا والأموال التي تحتاجها المنظمة الأممية للقيام بدور فعال في مكافحة الوباء والذي ضرب كل أنحاء العالم.