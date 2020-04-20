لوحة عملاقة في شيكاغو تدعو للاقتداء بتعاليم النبي محمد لمجابهة كورونا (صورة)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوحة عملاقة في مدينة شيكاغو الأمريكية، تتحدث عن وصايا النبي محمد في التعامل مع الأوبئة.

اللوحة أنشأتها منظمة (GainPeace) الإسلامية غير الربحية والتي تقوم بحملات تثقيفية حول تعاليم الدين الإسلامي.

ونشرت المنظمة معلومات عن اللوحة في صفحتها وقالت إنها في شيكاغو على طريق المطار، وكتب عليها:

النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصحنا بما يلي:

إرشادات

اغسل يديك بإستمرار.

لا تغادر المنطقة إذا انتشر فيها المرض.

لا تدخل منطقة ينتشر فيها مرض.

در شیکاگو آمریکا، از سوی سازمان اسلامی #Gain_peace ، بیلبرد توصیه های پیامبر اسلام محمد(ص) درمورد پیشگیری از شیوع بیماری زده شده.

اسلام در حال گسترش است …. pic.twitter.com/e6V9aMpQFQ — F.Jahandari (@FJahandari) April 20, 2020

Gain Peace Foundation itu menyatakan bahwa kalimat dalam reklame tersebut menyoroti saran dari Nabi Muhammad mengenai pencegahan selama pandemi. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa lukisan itu berlokasi di negara bagian Chicago, AS, dekat Bandara O'Hare. https://t.co/PrpLzt0rwy — Bukan Arчα Duta™ #أكون مرديكا (@masaryaduta) April 20, 2020

رعاية المسلمين الجدد

المنظمة التي قامت برفع اللوحة العملاقة منظمة غير ربحية وهي تهدف لتوعية الدائرة الإسلامية في أمريكا الشمالية، وأخذت زمام المبادرة في تقديم خدمات دعم شاملة للمسلمين الجدد هناك. وتمكنت من تقديم الدعم للعديد من المسلمين الجدد وأسرهم والاندماج في المجتمع المسلم الأكبر، إذ توفر الدعم الاجتماعي والتعليم والإرشاد لهم بهدف الاندماج السلس داخل المجتمع الإسلامي الأوسع.

وتفاعل مع اللوحة الإعلانية العديد من الصفحات الإخبارية والمغردين وأعادوا نشرها على صفحاتهم، وما زالت ردود الفعل حولها تتفاعل من العديد من المسلمين حول العالم.

https://twitter.com/paldf/status/1252048790892265472?ref_src=twsrc%5Etfw