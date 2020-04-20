البث الحي
سياسة

لوحة عملاقة في شيكاغو تدعو للاقتداء بتعاليم النبي محمد لمجابهة كورونا (صورة)

لوحة عملاقة في شيكاغو تدعو للاقتداء بتعاليم النبي لمجابهة فيروس كورونا
لوحة عملاقة في شيكاغو تدعو للاقتداء بتعاليم النبي لمجابهة فيروس كورونا
20/4/2020

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوحة عملاقة في مدينة شيكاغو الأمريكية، تتحدث عن وصايا النبي محمد في التعامل مع الأوبئة.

اللوحة أنشأتها منظمة (GainPeace) الإسلامية غير الربحية والتي تقوم بحملات تثقيفية حول تعاليم الدين الإسلامي.
ونشرت المنظمة معلومات عن اللوحة  في صفحتها وقالت إنها في شيكاغو على طريق المطار، وكتب عليها:
النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصحنا بما يلي:

إرشادات 
  • اغسل يديك بإستمرار.
  • لا تغادر المنطقة إذا انتشر فيها المرض.
  • لا تدخل منطقة ينتشر فيها مرض.

رعاية المسلمين الجدد

المنظمة التي قامت برفع اللوحة العملاقة منظمة غير ربحية وهي تهدف لتوعية الدائرة الإسلامية في أمريكا الشمالية، وأخذت زمام المبادرة في تقديم خدمات دعم شاملة للمسلمين الجدد هناك. وتمكنت من تقديم الدعم للعديد من المسلمين الجدد وأسرهم والاندماج في المجتمع المسلم الأكبر، إذ توفر الدعم الاجتماعي والتعليم والإرشاد لهم بهدف الاندماج السلس داخل المجتمع الإسلامي الأوسع.
وتفاعل مع اللوحة الإعلانية العديد من الصفحات الإخبارية والمغردين وأعادوا نشرها على صفحاتهم، وما زالت ردود الفعل حولها تتفاعل من العديد من المسلمين حول العالم.

https://twitter.com/paldf/status/1252048790892265472?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)