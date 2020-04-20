لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 20 من أبريل/نيسان

تجاوز عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد أكثر من مليونين و472 ألف شخص، كما تجاوزت أعداد الوفيات 170 ألف وفاة، وذلك بحسب مواقع لرصد انتشار الفيروس.

وحسب تلك المواقع تعافى أكثر من 645 ألف شخص من الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

والعدد المعلن للإصابات المشخّصة لا يدل على الحالات الحقيقية، إذ إن الكثير من الدول يكتفي بفحص الذين يتم إدخالهم المستشفيات.

وبدأت دول أوربية عدة تخفيف إجراءاتها المشددة لمكافحة فيروس كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة به، بينما امتلأت الحدائق وملاعب الغولف في كوريا الجنوبية بالزائرين دلالة على قرب عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي.

وفتح العديدُ من المتاجر أبوابها، الاثنين، في ألمانيا ضمن المرحلة الأولى من عملية طويلة لخروج البلاد من العزل، إذ بات فيروس كورونا المستجد "تحت السيطرة" فيها.

وبات بإمكان محلات بيع الأغذية والمكتبات ووكلاء السيارات التي تقل مساحة متاجرها عن 800 م2 استقبال الزبائن.

وتعدّ هذه المرحلة الأولى ضمن استراتيجية المستشارة أنغيلا ميركل وقادة مقاطعات البلاد الـ16 لإخراج ألمانيا من العزل.

وتنوي ميركل -التي أشاد الألمان بإدارتها للأزمة- إعطاء دفع للاقتصاد الذي دخل في فترة ركود خلال مارس/آذار الماضي، ويتوقع أن تستمر لبضعة أشهر.

وأكد وزير الصحة ينس شبان أن تفشي الوباء "تحت السيطرة وقابل للاحتواء" مع تسجيل أكثر من 141 ألف إصابة مؤكدة ونحو 4404 وفيات.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس في دول العالم: