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لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 20 من أبريل/نيسان

20/4/2020

تجاوز عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد أكثر من مليونين و472 ألف شخص، كما تجاوزت أعداد الوفيات 170 ألف وفاة، وذلك بحسب مواقع لرصد انتشار الفيروس.

وحسب تلك المواقع تعافى أكثر من 645 ألف شخص من الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

والعدد المعلن للإصابات المشخّصة لا يدل على الحالات الحقيقية، إذ إن الكثير من الدول يكتفي بفحص الذين يتم إدخالهم المستشفيات.

وبدأت دول أوربية عدة تخفيف إجراءاتها المشددة لمكافحة فيروس كورونا بعد تراجع معدلات الإصابة به، بينما امتلأت الحدائق وملاعب الغولف في كوريا الجنوبية بالزائرين دلالة على قرب عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي.

وفتح العديدُ من المتاجر أبوابها، الاثنين، في ألمانيا ضمن المرحلة الأولى من عملية طويلة لخروج البلاد من العزل، إذ بات فيروس كورونا المستجد "تحت السيطرة" فيها.

وبات بإمكان محلات بيع الأغذية والمكتبات ووكلاء السيارات التي تقل مساحة متاجرها عن 800 م2 استقبال الزبائن.

وتعدّ هذه المرحلة الأولى ضمن استراتيجية المستشارة أنغيلا ميركل وقادة مقاطعات البلاد الـ16 لإخراج ألمانيا من العزل.

وتنوي ميركل -التي أشاد الألمان بإدارتها للأزمة- إعطاء دفع للاقتصاد الذي دخل في فترة ركود خلال مارس/آذار الماضي، ويتوقع أن تستمر لبضعة أشهر.

وأكد وزير الصحة ينس شبان أن تفشي الوباء "تحت السيطرة وقابل للاحتواء" مع تسجيل أكثر من 141 ألف إصابة مؤكدة ونحو 4404 وفيات.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس في دول العالم:
  • رئاسة شؤون الحرمين الشريفين: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين.
  • مجلس الوزراء الكويتي يقرر تمديد حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان ليصبح من الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا.
  • مجلس الوزراء الكويتي يقرر استمرار تعطيل العمل بمختلف المؤسسات حتى نهاية مايو آيار للحد من انتشار فيروس كورونا.
  • وزارة الصحة المصرية: 11 حالة وفاة بفيروس كورونا و189 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
  • وزارة الصحة الجزائرية: 9 وفيات بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 384 و89 إصابة ترفع الإجمالي إلى 2718.
  • تركيا: 123 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 2140.
  • تركيا: 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإصابات إلى 90980.
  • الرئيس التركي: سنبدأ حظرا للتجوال لمدة 4 أيام بدءا من 23 من الشهر الجاري في إطار مكافحة فيروس كورونا.
  • جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: 1614 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي بالولايات المتحدة إلى 40905.
  • جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: 24672 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ترفع الإجمالي إلى نحو 762 ألفا.
  • وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 449 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 16509.
  • وكالة الإغاثة المدنية الإيطالية: 454 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 24114.
  • وزارة الصحة الفرنسية: 547 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 20265.
المصدر : الجزيرة
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