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سياسة

قطر تعلن تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة العامة ترصد آخر مستجدات فيروس كورونا
وزارة الصحة العامة ترصد آخر مستجدات فيروس كورونا
20/4/2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، عن تسجيل 567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 37 حالة من المرض، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيا بعد أن تبينت مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة. 
أما النسبة الأقل من الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، فتعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من داخل أسرهم. 
وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه بتسجيل 37 حالة جديدة تماثلت للشفاء، يصل إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في دولة قطر إلى 555 حالة. 
كما أفادت الوزارة بأن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 56 عاما كان يعاني من أحد الأمراض المزمنة، وتوفي نتيجة تعقيدات مرضية بسبب إصابته بالفيروس.

بيان الوزارة

وذكرت وزارة الصحة العامة أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا يرجع لعدة أسباب منها أن انتشار الفيروس بدأ يدخل في مرحلة الذروة، أي أعلى موجة تصيب البلاد، حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي.
وضاعفت الوزارة جهودها في تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس عبر إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لمجموعات المخالطين للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بالمرض سابقا، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن العديد من حالات الإصابة والحد من تفشي الفيروس بشكل أكبر. 
دعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس. 

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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