ظنوا أنها تركية.. جنود حفتر يحتفلون بسقوط طائرة مسيرة إماراتية (فيديو)

تداولت صفحات محلية، موالية لقوات اللواء المتقاعد حفتر مقطع فيديو قالت إنه لإسقاط طائرة مسيرة تركية، من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمحور الوشكة شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وبعد التحقق من الفيديو المتداول، وبمقارنة صور الطائرة التركية المسيرة المعروفة باسم "بيرقدار" بمشاهد من الفيديو، تبين أنها ليست من الطراز نفسه.

وعقب إجراء مزيد من البحث وبمقارنة صور من حطام الطائرة التي تظهر في مقطع الفيديو، تبين أنها طائرة صينية مسيرة من طراز (Wing Loong) تمتلكها الإمارات، وليست تركية.

وأدى ذلك إلى موجة سخرية واسعة من مقطع الفيديو، وتغريدات تركية وليبية تصف جنود حفتر بالمبتدئين عسكريا.

إذا لم تجد من حولك سبباً للفرح، فاصنع لك واحداً هذا بالضبط هو حال هؤلاء المساكين من جنود المجرم #حفتر حين ظنوا أنهم شهدوا سقوط #البيرقدار فمن يخبرهم أن ما سقط ليس إلا طائرة #إماراتية #صينية الصنع.#تركيا#ليبيا#ترهونه pic.twitter.com/fdgfmJS4YQ — الاسطنبولي (@istanbulli1453) April 19, 2020

وكثّفت قوات حكومة الوفاق غاراتها وقصفها على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل مدينة ترهونة، معززة قواتها وآلياتها تمهيدا لاقتحام المدينة جنوب شرق طرابلس.

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق محمد قنونو إن سلاح الجو الليبي نفّذ ضربتين جويتين استهدف خلالهما آلية عسكرية مصفحة وعناصر من قوات حفتر بمنطقة المصابحة في ترهونة.

وأوضح أن هاتين الضربتين كانتا لمساندة قوات الوفاق في استئناف تقدمها الأحد، وفقا للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية "عاصفة السلام" وردا على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس.

مرتزقة حفتر يفرحون بسقوط طائرة إماراتية من طراز وينغ لونغ صينية المنشأ .. ظناً منهم أنها تركية 😂😂😂😷 https://t.co/AtQgV6rPIR — AKAR HAKAN 🇹🇷 آكار هاكان (@akarh90) April 19, 2020

وقد ألقى سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق منشورات، على أهالي مدينة ترهونة تحذرهم من التمركز في أماكن المسلحين، وتطالبهم بالبقاء داخل المنازل.

من جهة ثانية، نشرت وسائل إعلام ليبية مشاهد لعملية أسر قوات حكومة الوفاق الليبية عشرات من مسلحي القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

مرتزقة حفتر يفرحون بسقوط طائرة مسيرة إماراتية صينية الصنع، ظنا منهم أنها طائرة "بيرقدار" المسيرة 😂 https://t.co/VqwI0zgXS7 — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) April 19, 2020

وتأتي عملية الأسر في الوقت الذي تتقدم قوات الحكومة المعترف بها دوليا بترهونة، في عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عاصفة السلام".

وقد مكّن التفوق الجوي لقوات الوفاق من ترجيح الكفة لصالحها في الأيام الأخيرة، بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

واتجهت عاصفة السلام غربا على امتداد الشريط الساحلي من العاصمة طرابلس، وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، فاستعادت السيطرة عليه في خط بطول سبعين كيلومترا.

وحتى لا تبقى العاصمة طرابلس خاصرة مكشوفة أمام قوات حفتر، حولت قوات بركان الغضب ثقل المعركة باتجاه ترهونة، المعقل الرئيس الذي تستخدمه قوات حفتر في شن هجماتها على طرابلس.

ونجحت قوات الوفاق في إحراز تقدم ميداني كبير على الأرض من طرابلس نحو ترهونة. وساعدها في ذلك التفوق الجوي الذي كان على مدى الأشهر الماضية لصالح قوات حفتر.

وسيطرت قوات بركان الغضب الآن على مداخل مدينة ترهونة، وتعني السيطرة على كامل المدينة بأن يصبح ظهر العاصمة طرابلس آمنا.