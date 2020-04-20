شاهد: الرئيس التركي يفتتح مدينة طبية ضخمة ويعد بافتتاح مدن أخرى قريبا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مدينة باشاك شهير الطبية في الشطر الأوربي من مدينة إسطنبول.

وبدأ افتتاح المدينة الطبية بعرض وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أقسام المدينة الطبية وأحدث الأجهزة المتوفرة فيها.

وأوضح قوجة أن المدن الطبية من "أهم أدواتنا في مكافحة وباء كورونا".

وأضاف "تم تصنيع جهاز تنفس محلي الصنع وجاهز للاستخدام اعتبارا من اليوم".

وأشار إلى أنه يمكن تحويل كافة الأسِرّة في مستشفى "باشاك شهير" إلى وحدات عناية مركزة عند اللزوم.

و قال أردوغان إن بلاده وضعت 10 مدن طبية في خدمة مواطنيها، وتخطط لإنشاء 8 أخرى نهاية العام الحالي.

وأكد أردوغان أن تركيا أظهرت قوتها في مرحلة فقد فيها العديدُ من المؤسسات الدولية قدراتها.

وأوضح أن تركيا تخطط لإنشاء 8 مدن طبية في البلاد نهاية العام الحالي.

وأضاف "عازمون على الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد الذي سيظهر بعد كورونا".

وقال في هذا السياق "سنرتقي ببلدنا في الفترة المقبلة بإذن الله، من خلال الاستثمارات والأعمال والخدمات الجديدة".

وأضاف أن تركيا نجحت في إنجاز العديد من المشاريع الضخمة خلال السنوات الـــــــــــــ17 الأخيرة، رغم كافة محاولات العرقلة والإفشال.

وأشار إلى أن بلاده نجحت في التغلب على مشكلة تأمين أجهزة تنفس، في مرحلة يواجه العالم فيها صعوبات في الحصول عليها لعلاج مرضى كورونا.