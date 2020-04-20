البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: الرئيس التركي يفتتح مدينة طبية ضخمة ويعد بافتتاح مدن أخرى قريبا

20/4/2020

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مدينة باشاك شهير الطبية في الشطر الأوربي من مدينة إسطنبول.

وبدأ افتتاح المدينة الطبية بعرض وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أقسام المدينة الطبية وأحدث الأجهزة المتوفرة فيها.

وأوضح قوجة أن المدن الطبية من "أهم أدواتنا في مكافحة وباء كورونا".

وأضاف "تم تصنيع جهاز تنفس محلي الصنع وجاهز للاستخدام اعتبارا من اليوم".

وأشار إلى أنه يمكن تحويل كافة الأسِرّة في مستشفى "باشاك شهير" إلى وحدات عناية مركزة عند اللزوم.

و قال أردوغان إن بلاده وضعت 10 مدن طبية في خدمة مواطنيها، وتخطط لإنشاء 8 أخرى نهاية العام الحالي.

وأكد أردوغان أن تركيا أظهرت قوتها في مرحلة فقد فيها العديدُ من المؤسسات الدولية قدراتها.

وأوضح أن تركيا تخطط لإنشاء 8 مدن طبية في البلاد نهاية العام الحالي.

وأضاف "عازمون على الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد الذي سيظهر بعد كورونا".

وقال في هذا السياق "سنرتقي ببلدنا في الفترة المقبلة بإذن الله، من خلال الاستثمارات والأعمال والخدمات الجديدة".

وأضاف أن تركيا نجحت في إنجاز العديد من المشاريع الضخمة خلال السنوات الـــــــــــــ17 الأخيرة، رغم كافة محاولات العرقلة والإفشال.

وأشار إلى أن بلاده نجحت في التغلب على مشكلة تأمين أجهزة تنفس، في مرحلة يواجه العالم فيها صعوبات في الحصول عليها لعلاج مرضى كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)