تقرير: "لا دليل" على إمكان نقل الحيوانات عدوى كورونا إلى البشر

خلصت وكالة صحية فرنسية إلى عدم وجود "أي دليل" على أن الحيوانات المنزلية القليلة التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 يمكنها نقل العدوى إلى البشر.

ومنذ ظهور وباء كوفيد-19، جرى الإبلاغ عن بعض حالات لحيوانات أليفة أصيبت بالفيروس بما يشمل خصوصا كلبين وهرّا في هونغ كونغ وهرّا في بلجيكا، مما أثار مخاوف.

وشددت وكالة "أنسيس" الصحية العامة الفرنسية على أن هذه الحالات "متفرقة ومعزولة نسبة إلى التفشي الكبير للفيروس لدى البشر".

وقارنت الوكالة العناصر الجديدة التي طرأت على صعيد الفيروس منذ مذكرتها الأخيرة في الموضوع مطلع مارس/آذار الماضي.

وأضافت الوكالة الصحية أن الإصابات الحيوانية التجريبية الأولى التي نشرت النتائج في شأنها خلال الأسابيع الأخيرة ولم تحظ بمصادقة علماء آخرين حتى الساعة، تظهر أن الخنازير والدجاج والبط لا تتلقى الفيروس بينما يمكن أن تتلقاه الكلاب "بدرجة قليلة".

في المقابل، تواجه القطط خصوصا الصغيرة منها خطر التعرض للإصابة، كذلك الأمر بالنسبة إلى النمس والسنجاب وهي حيوانات يمكن أن تظهر عليها أعراض سريرية أيضا.

غير أن الوكالة الصحية الفرنسية أكدت أن "أي انتقال للعدوى إلى إنسان من طريق حيوان منزلي لم يُثبت حتى الساعة ولا يوجد دليل علمي في الوقت الراهن على انتقال فيروس كورونا المستجد من حيوان منزلي إلى إنسان".

وعلى الرغم من ذلك، دعت الوكالة إلى احترام قواعد عدة بينها غسل الأيدي بالصابون بعد ملامسة الحيوان أو بعد الاهتمام ببيوت هذه الحيوانات وتفادي أي احتكاك واسع النطاق على مستوى الوجه. كذلك يتعين على أصحاب الحيوانات عدم الاحتكاك بها في حالة المرض.

كذلك استبعدت وكالة "أنسيس" مرة أخرى إمكان انتقال الفيروس من طريق تناول اللحوم.

ويؤكد الخبراء أن الطريقة الوحيدة لانتقال العدوى من الطعام هي تناولها بعد تحضيرها على يد شخص مصاب بالفيروس.

وأشارت الوكالة إلى أنه حسب المعارف المتوافرة حاليا، لا يزال انتقال العدوى عبر الجهاز الهضمي مستبعدا. في المقابل، فإن الإصابة بالفيروس عبر الجهاز التنفسي خلال المضغ "لا يمكن استبعادها تماما".