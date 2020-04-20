انتقادات وردود ساخرة.. مطرب مصري يرى كورونا "أكبر خدعة في التاريخ"

نشر المغني المصري محمود العسيلي تغريدة له على حسابه الشخصي قال فيها إن جائحة كورونا هو أكبر عملية خداع في التاريخ، وأن حجم التخويف منها غير منطقي ولا مبرر.

وتسببت تغريدة العسيلي في موجة سخرية واسعة على موقع تويتر، إذ رأى الكثيرون من المتابعين أن هذا استخفاف من جانبه بكارثة حقيقية تمر بها كل دول العالم، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من البشر.

سيشهد التاريخ اننا نشهد و نمر باكبر عملية خداع في تاريخ البشرية .. حجم التهويل و التخويف غير منطقي و غير مبرر .. #كوفيد_19 #كورونا — Mahmoud El Esseily (@Esseily) April 19, 2020

وذهب بعض المغردين إلى اتهام العسيلي بالتضليل، ووجوب محاسبته على ما كتب، لما قد يسببه كلامه من استخفاف بالأمر من جانب كثير من متابعيه. مثل "أحمد عزت" الذي قال إن العسيلي سيكون مسؤولا عن انتشار المرض إذا صدق المصريون كلامه واستهتروا بالفيروس.

كلامك ده لو حد خده جد من متابعينك وأستهتر وأتصاب بالفيروس، ف أنت شريك في مرضه — أحمد عزت (@AhemedEzzat) April 20, 2020

وقال حساب أحد المغردين "لنفترض كلامك صح مشاهد الموت يلي شفناها بالعالم شو وضعها مفبركة؟ تهويل وتخويف غير منطقي وغير مبرر؟ سؤال تاني لحضرتك تعرف إيه عن المنطق"؟

#محمود_العسيلي شكله عنده واسطة مع الكورونا عارف الخبايا والأسرار او يمكن اشتاق يعمل حفلات فطلع معه هالشي😷وهيك بساهم بنشر الوعي بين الناس🥴طيب لنفترض كلامك صح مشاهد الموت يلي شفناها بالعالم شو وضعها مفبركة؟تهويل وتخويف غير منطقي وغير مبرر؟سؤال تاني لحضرتك تعرف إيه عن المنطق؟👀 pic.twitter.com/rk4I3VCXtz — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) April 19, 2020

وتعليقا على تغريدة العسيلي قال الناشط السياسي وائل غنيم إنه من "العيب" عليه أن يكتب مثل هذا الكلام، وإنه ليس له التكلم في هذا الأمر،فاستخفاف المصريين بالوباء واستئنافهم حياتهم بشكل طبيعي من الممكن أن يؤدي إلى كارثة مثلما حدث في إيطاليا، إلا أننا لا نملك في مصر إمكانيات إيطاليا بالطبع مما سيؤدي إلى كارثة.

تفتكر يا عسيلي لو انتشر كلامك والناس نزلت بشكل فوضوي وحصل في مصر زي ايطاليا آلاف الجثث وعشرات الآلاف بيواجهوا المرض ومفيش مستشفيات ولا أجهزة تنفس صناعي ولا مقابر. يا ترى هتشوفها برضه اشتغالة؟ عيب اللي زيك يبقى بيكتب كلام أكبر من قدراته على تحمل العواقب. عيب!! — Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) April 19, 2020

ورأى المخرج السينمائي المصري "محمد سعدون" إنه ينبغي محاسبة العسيلي على ما قاله.

الأستاذ ده لازم يتحاسب علي الكلام اللي بيقوله ده ،@ https://t.co/oXzED5tOPu — Saadoun | سعدون 🇪🇬 (@SaadounFilm) April 19, 2020

كما كتب "محمد ماهر" أن على العسيلي الاكتفاء بالغناء فقط وعدم التكلم فيما لا يفهم فيه.

العسيلي كل يوم بيثبت انه انسان فاشل وخايب ومبيفهمش حاجة .. ياريته يغنى وبس بعد كدا — Ⓜمـحـمــد مـاهـــر Ⓜ (@Mohamed_Maher20) April 19, 2020

وفيما يلي بعض التفاعلات الأخرى على التغريدة:

العسيلي كل يوم بيثبت انه انسان فاشل وخايب ومبيفهمش حاجة .. ياريته يغنى وبس بعد كدا — Ⓜمـحـمــد مـاهـــر Ⓜ (@Mohamed_Maher20) April 19, 2020

بما ان العسيلى مقتنع ان #كورونا_مصر مجرد تهويل و تخويف و حسين صابور و ساويرس مقتنعين بضرورة فتح الإقتصاد بقترح العسيلى يعمل حفل موسيقى فى فيلا ساويرس لأسرهم جميعا ،يستمتعوا بالدنيا مع بعض و يثبتوا صحة كلامهم و رؤيتهم العبقرية عملى — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) April 19, 2020

أنا معنديش مشكلة مع الرأي اللي بيقول إن حجم التهويل أكبر من الخطر والأرقام متضاربة ومش واضحة. أنا عندي مشكلة مع إجابة السؤال الطبيعي طب نعمل إيه؟ هل نطالب الحكومات إنها تتجاهل الموضوع تماما؟ ولا ناخد إجراءات تانية مثلاً؟

يا ريت حد يوصل صوتي لمحمود العسيلي. — Wagman (@_Wagman_) April 19, 2020

انا بقول نبعت العسيلي ايطاليا ولا فرنسا يشوف حقيقة الحوار ده بنفسه بقي https://t.co/qWwpvt9m5h — Mohamed Alaa (@elbadry9999) April 19, 2020

الفنان محمود العسيلى يا جماعة من رأيه ان الناس اللى ماتت فى العالم كله من كورونا دول اشتغالة، الفنان برة و لعيب الكورة و الناس دى كلها لها دور انها توعى الناس و تخليهم يقعدوا فى البيت ، يطلعنا هنا واحد عايز يعمل جو حواليه يقولك دى اشتغالة !! فنان على ما تفرج — Alfredo 🇪🇬 (@AlfredZarifah) April 19, 2020

لسه هتعصب واستغرب .. لحد ماقريت انه العسيلي وبقى الكلام منطقي عادي https://t.co/CKMHMDkmxk — سيعااا (@Ahmad__saeed) April 19, 2020

العسيلي شايف أن عدد الوافيات و عدد المصابين أقل من اللي بيتقال مش العكس يعني مش اكتر بالكتير من اللي بيتقال العدد الحقيقي الصين مقلتهوش يا باشا و ده سبب اللي احنا في دلوقت و بيقول بلاش تهويل، مش عارف اقول ايه في رايك بس ابقي راجع نفسك الاول قبل متتكلم لو ينفع https://t.co/2uqBop4sD8 — انسان أليف (@Mo09619883) April 19, 2020