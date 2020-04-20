البث الحي
سياسة

انتقادات وردود ساخرة.. مطرب مصري يرى كورونا "أكبر خدعة في التاريخ"

المغني المصري "محمود العسيلي" يرى وباء كورونا "تهويلا وتخويفا غير منطقي"
المغني المصري "محمود العسيلي" يرى وباء كورونا "تهويلا وتخويفا غير منطقي"
20/4/2020

نشر المغني المصري محمود العسيلي تغريدة له على حسابه الشخصي قال فيها إن جائحة كورونا هو أكبر عملية خداع في التاريخ، وأن حجم التخويف منها غير منطقي ولا مبرر.

وتسببت تغريدة العسيلي في موجة سخرية واسعة على موقع تويتر، إذ رأى الكثيرون من المتابعين أن هذا استخفاف من جانبه بكارثة حقيقية تمر بها كل دول العالم، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من البشر.

وذهب بعض المغردين إلى اتهام العسيلي بالتضليل، ووجوب محاسبته على ما كتب، لما قد يسببه كلامه من استخفاف بالأمر من جانب كثير من متابعيه. مثل "أحمد عزت" الذي قال إن العسيلي سيكون مسؤولا عن انتشار المرض إذا صدق المصريون كلامه واستهتروا بالفيروس.

وقال حساب أحد المغردين "لنفترض كلامك صح مشاهد الموت يلي شفناها بالعالم شو وضعها مفبركة؟ تهويل وتخويف غير منطقي وغير مبرر؟ سؤال تاني لحضرتك تعرف إيه عن المنطق"؟

وتعليقا على تغريدة العسيلي قال الناشط السياسي وائل غنيم إنه من "العيب" عليه أن يكتب مثل هذا الكلام، وإنه ليس له التكلم في هذا الأمر،فاستخفاف المصريين بالوباء واستئنافهم حياتهم بشكل طبيعي من الممكن أن يؤدي إلى كارثة مثلما حدث في إيطاليا، إلا أننا لا نملك في مصر إمكانيات إيطاليا بالطبع مما سيؤدي إلى كارثة.  

ورأى  المخرج السينمائي المصري "محمد سعدون" إنه ينبغي محاسبة العسيلي على ما قاله.

كما كتب "محمد ماهر" أن على العسيلي الاكتفاء بالغناء فقط وعدم التكلم فيما لا يفهم فيه.

وفيما يلي بعض التفاعلات الأخرى على التغريدة:

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

ترمب يدفع ملايين لإعادة الفرز في ويسكونسن.. ومسؤول: تعرض للتضليل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب

فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين

إحراق صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة غاضبة في قطاع غزة

مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)