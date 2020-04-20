التايمز: تصاعد الشكوك حول مستقبل مدينة نيوم السعودية بعد مقتل الحويطي

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرًا حول مدينة "نيوم" التي يخطط لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكيف تتعرض لأزمة إثر مقتل أحد أبرز منتقدي المشروع وبعض العوائق الاقتصادية.

كان عبد الرحيم الحويطي قد نشر مقاطع فيديو على الإنترنت يقول إنه واحد من بين العديد من الأشخاص الذين يرفضون ترك ممتلكاتهم لإفساح المجال لمخطط "نيوم" الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، وإنه يتوقع الموت نتيجة لذلك.

وقال في أحد مقاطع الفيديو "كل من يرفض الترحيل يتعرض لمداهمة منزله، تمت مداهمة منازل تسعة أشخاص واعتقلوا، وسوف يحين دوري قريبًا. يحكمنا أطفال مثل محمد بن سلمان، ولا تتفاجأون إذا اتهمت بالإرهاب وقُتلت، بعد أن يضع الأمن السلاح بمنزلي، على الطريقة المصرية".

وبحسب بيان للحكومة السعودية صدر يوم الأربعاء الماضي، فتح الحويطي النار على الضباط الذين حاولوا اعتقاله، وأضاف البيان أنه تم العثور على مخبأ للأسلحة في منزله. وجاء فيه أيضًا "اعتصم (الحويطي) داخل بيته وتمترس خلف أكياس الرمل ولم يرد على نداءات رجال الأمن وواحد من أشقائه لتسليم نفسه".

وتقول الصحيفة إن الشكوك تتصاعد حول جدوى مشروع نيوم – الذي يهدف إلى الجمع بين السياحة وصناعة التكنولوجيا وأسلوب الحياة "الأخضر" الذي يشمل الروبوتات والسيارات الطائرة، بسبب انهيار أسعار النفط الناجم عن حرب الأسعار الدائرة بين المملكة العربية السعودية وكل من روسيا والولايات المتحدة.

كما قللت جائحة فيروس كورونا الطلب على النفط، والذي تعتمد عليه المملكة بالكامل تقريبًا، وكلمة نيوم هي مشتقة من "نيو" أي جديد و"مستقبل"، أي المستقبل الجديد.

ويأتي مقتل الحويطي بعد بضعة أشهر صعبة بالنسبة لولي العهد محمد بن سلمان، 34 عامًا، إذ قُبض على اثنين من كبار الأمراء في مارس/آذار الماضي، لرفضهما دعم طموحه لخلافة والده الملك سلمان، البالغ من العمر 84 عامًا.

ومدينة نيوم هي جزء من خطة محمد بن سلمان الكبرى، والمسماة برؤية 2030، والتي تهدف إلى عصرنة اقتصاد الدولة لتهيئته للدخول إلى عالم لا تكون فيه عائدات النفط هي المصدر الرئيس للتمويل الوطني.

وتم بالفعل خصخصة شركة النفط الحكومية أرامكو جزئياً لجمع الأموال للاستثمار في الصناعات الجديدة، كما يتم خفض الدعم وتشجيع الشركات على استبدال العمال الأجانب بالمواطنين السعوديين، وذلك رغم أن هذه الإجراءات فاقمت الأزمة الاقتصادية المباشرة.

السلطات السعودية تخلي مساحات شاسعة من الأراضي لتنفيذ مشروع نيوم وفق رؤية محمد بن سلمان

ويضيف الكاتب أن مدينة نيوم يُسخر منها بالخارج بوصفها نسج من الخيال، فالأمير يريد للمدينة أن تكون موطنًا لصناعات الواقع الافتراضي، وأن تتميز بسيارات طائرة، وخدم من الروبوتات، بالإضافة إلى تطوير سياحي مشترك مع الأردن ومصر المجاورتين، وتكنولوجيا التعرف على الوجوه التي ستراقب الجميع أينما ذهبوا.

وكان قد سُرِّب تقرير أعدته لجنة استشارية حول "نيوم" إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" في العام الماضي يتحدث عن مصير 20 ألف شخص يعيشون في مساحة 10 آلاف ميل مربع في الصحراء والشواطئ، وكيف سيتأثرون بهذا المشروع.

وجاء في التقرير أن أولئك القادرين على تطوير "المهارات المناسبة لنيوم" يجب أن يبقوا فيها، ولكن يمكن للبقية أن تُنقل إلى مكان آخر.

وأصدر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، أحدث تقرير له يحقق في أسس دول الخليج المالية، وجاء فيه "قياسا على الوضع الحقيقي، فأسعار النفط ليست بهذا المستوى من الهبوط منذ عام 2001".

وحتى قبل تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى تدني الطلب بشكل كبير، كان صندوق النقد الدولي يحذر من أن دول الخليج تنفق أكثر بكثير مما تسمح لها أسعار النفط المخفضة، حتى إنه توقع نفاد احتياطياتها النقدية في غضون 15 عامًا.

ويشكك المحللون في الحكمة من وراء قرار محمد بن سلمان بالدخول في حرب أسعار مع روسيا، إذ أمر بزيادة إنتاج النفط لدرجة أنه تجاوز الطلب بمقدار 30 مليون برميل يوميًا في جميع أنحاء العالم.

ووافق ولي العهد والرئيس بوتين، بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على خفض الإنتاج هذا الشهر، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان ولي العهد قد تسبب بالفعل في إغضاب مجموعة من السياسيين الجمهوريين، إلى جانب السيد ترمب، الذين وقفوا بجانبه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 داخل السفارة السعودية في تركيا.

وكان أعضاء الكونغرس الجمهوريون من ولايات النفط الأمريكية هم من صوتوا العام الماضي بعدم قطع إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية، رغم كل الجدل المحيط بمقتل الصحفي السعودي، حيث غضبوا غضبا شديدًا من استعداد المملكة الواضح لطرد المنتجين الأمريكيين من العمل.

وقال كيفين كريمر، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نورث داكوتا "بصراحة شديدة، أعتقد أن أفعالهم كانت غير مبررة ولن تُنسى بسهولة ولا بسرعة".

غير أن بعض السعوديين يرون أن أزمة النفط تزيد من أهمية خطط ولي العهد الإصلاحية، وقال عبد الله خالد آل سعود، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية "الحكومة أعلنت بالفعل عن خفض ميزانيتها لعام 2020 بنسبة 5 بالمئة، وأظن أن هناك تدابير تقشفية أخرى. وربما تؤجل بعض مشاريع رؤية 2030 الكبرى لبعض الوقت، إذ توجد أولويات أكثر إلحاحًا للتعامل معها".