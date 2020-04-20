أين الجثة؟.. مغردون سعوديون يتساءلون عن مصير الحويطي بعد خاشقجي

طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتسليم جثة السعودي عبدالرحيم الحويطي لأهله عقب مقتله على يد الأمن السعودي لتمسكه بمنزله ورفضه تركه لصالح مشروع نيوم.
#اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي #اين_جثه_عبدالرحيم_الحويطي
حتى الآن لم يتم تسليمنا جثمان أخي ولا حتى ابلاغنا عند مكان وجوده، والله المستعان والى الله المشتكى.
— شادلي أبوطقيقة الحويطي (@shad1011le) April 18, 2020
كان الحويطي قد بث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وثق فيها قصته التي انتهت كما توقع بالقتل على يد قوات الأمن السعودي واتهامه بـ"الإرهاب وحيازة السلاح" بسبب رفضه ترك منزله لمشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وظهر اسم عبدالرحيم أحمد محمود الحويطي على مواقع التواصل قبل أيام وتداول نشطاء قصة المواطن الذي يعيش في قرية الخريبة الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نيوم" الذي أطلقه ابن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
السعودي عبد الرحيم الحويطي وثق قصته التي انتهت بمقتله دفاعا عن منزله في سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه من منزله، اتهم فيها السلطات السعودية، بممارسة "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.
ويظهر أحد المقاطع الحويطي وهو يتحدث قائلا " أتوقع أن تقتلني الشرطة في بيتي وتتهمني بأني إرهابي وتلقي أسلحة بجوار جثتي مثل ما يحدث في مصر".
وقال الحويطي إنه يفضل السجن أو أي شيء آخر حتى ولو كان القتل على أن يترك بيته.
وعرض عبد الرحيم الحويطي في أحد المقاطع صك الملكية الخاص بمنزله.
وكان من آخر ما نشره عبد الرحيم الحويطي قبل مقتله أبيات نظمها من الشعر النبطي تعبر عن حبه وتمسكه بالحق وعزيمته التي لا تلين.
وكتب مغردون:
الأمن السعودي يخفي مصير جثة #عبدالرحيم_الحويطي لتلحق تلقائيا بجثة #جمال_خاشقجي !#اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي
— ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد (@Ebtesam777) April 20, 2020
الهاشتاق #اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي ما أن تضع فيه تغريده حتى تختفي عمل منظم لخنق الأصوات وحياد غير شريف وغير مهني ، ان مصداقية @Twitterعلى المحك وتدور حوله الشبهات بأن يدار من قبل عصابات الدول المستبده وبالمال أيضا! ماهذا يا @Twitter ؟!!
— علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) April 18, 2020
لكل من يسأل ويريد ان يعرف #اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي
اكيد ستخرج رواية كاذبة وإدعاء بانها أُعطيت لنفس المتعهد التركي الذي اخفى جثة جمال خاشقجي
— شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 18, 2020
تستمر #السعودية باحتجاز جثامين الأفراد الذين تم قتلهم بطرق مختلفة في إنتهاك للقوانين الدولية، وإصرار تعذيب ذوي الضحايا عبر حرمانهم من دفنهم❗
🔴بلغ عدد الجثامين المحتجزة، مع جثة #عبدالرحيم_الحويطي الذي قتل مؤخرا إلى {٨٧} جثمانا.#أين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي؟https://t.co/jkcVQqGq5N pic.twitter.com/oo0kZqzf99
— المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) April 18, 2020
المسأله تخطت أسكاتنا وحرية التعبير؟!!
إنهم يريدوننا ان نكون شركاء في جرائمهم والدم فنزينها لهم ونلفق القصص ونرمي البشر بالتهم جزافاً ! لشرعنة الإرهاب الذي يحكموننا به ! أنهم يريدون سلخنا من إنسانيتنا ومبادئنا وهذا لن يكون حتى لو قتلونا. #اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي #شهيد_نيوم
— علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) April 18, 2020
كل الأخطاء مغفورة عند الله
الا ظلم العباد فهو مرهون بعفوهم
اللهم عليك بمن ظلم المسلمين
اللهم فرجك لعبادك المسجونين
خالد الراشد pic.twitter.com/mpdPupvSNZ
— شيخه (@d5obaDWZBpnc6yK) April 18, 2020
https://twitter.com/EWDI9XWyhrPBJik/status/1252046652032122881?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/EWDI9XWyhrPBJik/status/1252048516966486017?ref_src=twsrc%5Etfw
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