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سياسة|السعودية

أين الجثة؟.. مغردون سعوديون يتساءلون عن مصير الحويطي بعد خاشقجي

عبد الرحيم الحويطي
عبد الرحيم الحويطي
20/4/2020

طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتسليم جثة السعودي عبدالرحيم الحويطي لأهله عقب مقتله على يد الأمن السعودي لتمسكه بمنزله ورفضه تركه لصالح مشروع نيوم.

كان الحويطي قد بث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وثق فيها قصته التي انتهت كما توقع بالقتل على يد قوات الأمن السعودي واتهامه بـ"الإرهاب وحيازة السلاح" بسبب رفضه ترك منزله لمشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وظهر اسم عبدالرحيم أحمد محمود الحويطي على مواقع التواصل قبل أيام وتداول نشطاء قصة المواطن الذي يعيش في قرية الخريبة الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نيوم" الذي أطلقه ابن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

السعودي عبد الرحيم الحويطي وثق قصته التي انتهت بمقتله دفاعا عن منزله في سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه من منزله، اتهم فيها السلطات السعودية، بممارسة "إرهاب الدولة" بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.

ويظهر أحد المقاطع الحويطي وهو يتحدث قائلا " أتوقع أن تقتلني الشرطة في بيتي وتتهمني بأني إرهابي وتلقي أسلحة بجوار جثتي مثل ما يحدث في مصر".

وقال الحويطي إنه يفضل السجن أو أي شيء آخر حتى ولو كان القتل على أن يترك بيته.

وعرض عبد الرحيم الحويطي في أحد المقاطع صك الملكية الخاص بمنزله.

وكان من آخر ما نشره عبد الرحيم الحويطي قبل مقتله أبيات نظمها من الشعر النبطي تعبر عن حبه وتمسكه بالحق وعزيمته التي لا تلين.

 

وكتب مغردون:

https://twitter.com/EWDI9XWyhrPBJik/status/1252046652032122881?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/EWDI9XWyhrPBJik/status/1252048516966486017?ref_src=twsrc%5Etfw

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المصدر : الجزيرة مباشر
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