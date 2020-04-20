أكثر من 30 دراسة في فرنسا.. سباق دولي لإيجاد علاج لكورونا

يواصل باحثون في دول عدة اختبار علاجات محتملة قد تساهم في إنقاذ المرضى، في سباق محموم دوليا لإنتاج لقاح ضد وباء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وشهدت فرنسا البدء بأكثر من ثلاثين دراسة واختبارا سعيا إلى تطوير علاجات للوباء من أصل 860 في العالم، وفق ما أعلنت أمس البروفسور فلورانس أدير المتخصصة في الأمراض المعدية والمسؤولة عن أحد هذه البرامج.

وقالت أدير في مؤتمر صحفي في باريس إن هذه الاختبارات تشمل 1600 مصاب موضحة أن "البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد يتم بوتيرة سريعة للغاية".

وتشرف أدير على برنامج "ديسكوفري" الذي أطلق في دول أوربية عدة بغرض العثور على لقاح فاعل لفيروس كورونا.

الباحثة الفرنسية فلورانس أدير المتخصصة في الأمراض المعدية

تجربة علاجات

ويهدف الاختبار السريري الواسع النطاق والذي أطلق في 22 مارس/آذار إلى تجربة أربعة علاجات محتملة بينها عقار إيدروكسي كلوروكين المثير للجدل.

ويتم تجربة العلاجات الأربعة على 3 آلاف و200 مريض في أوربا، بينهم ما لا يقل عن 800 في فرنسا، لكنه يشمل فقط مرضى في حال حرجة نقلوا إلى المستشفيات.

وأكدت أدلير أن "هذا الاختبار سبق أن شمل نحو 700 مريض" في فرنسا، مشيرة إلى وجود 150 مشروعا في العالم تهدف إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت إن أحدها يقوم به معهد باستور في فرنسا على أن "تبدأ تجاربه على الانسان بحلول الصيف".

وتخضع فرنسا، التي سجلت قرابة 20 ألف حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا، للعزل الصحي منذ نحو خمسة أسابيع لكنها ستبدأ في تخفيف بعض إجراءات العزل اعتبارا من 11 مايو/أيار.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأحد إن وضع فيروس كورونا في فرنسا يتحسن "ببطء لكن بثبات" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الصحية لم تنته.

ألمانيا..إنتاج دواء لكورونا

من جانبها قالت اتحادات لصناعة الدواء في ألمانيا إن ما لا يقل عن 15 شركة في الدول الناطقة بالألمانية تعمل على إنتاج دواء لفيروس كورونا الجديد، فيما تعمل سبع شركات أخرى على إعداد لقاح مضاد.

والاتحادات هي، اتحاد "في إف إيه" وهو اتحاد لشركات أبحاث الصناعات الدوائية في ألمانيا ويضم 47 شركة واتحاد (بيو ألمانيا) ممثل لقطاع التكنولوجيا الحيوية في ألمانيا، واتحاد "فارمينغ" للأبحاث الدوائية.

وأوضحت الاتحادات عن طريق خارطة تفاعلية على الإنترنت، الأماكن التي يجري البحث فيها في ألمانيا والنمسا وسويسرا، وما تعمله الشركات بالضبط.

وذكرت الاتحادات أن الخارطة سيتم تحديثها بشكل مستمر، وأشارت إلى أن الشركات ستواصل التعاون بشكل مكثف مع بعضها بعضا وكذلك مع شركات أخرى.

والدول الدول الناطقة بالألمانية هي ست دول، ألمانيا، وبلجيكا، وسويسرا، النمسا، لوكسمبورغ، ولختنشتاين.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا الأحد إلى 145 ألفا و184 حالة إصابة، توفي منهم 4586 وتعافى 88 ألفا.

عقاقير لعلاج فيروس كورونا

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 164016 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول في الصين، وشُخّصت أكثر من مليونين و363 ألفا و210 إصابات رسمياً.

وبدا أنّ التدابير المتّخذة في كبرى الدول الغربيّة لكبح جماح الفيروس تؤتي ثمارها، في وقت تُستكمل الاستعدادات لتخفيفها بحذر وضمن مهل وشيكة نسبيًا.

وفي وسط هذا السيل من أرقام الإصابات والوفيات، يتواصل السباق العالمي من أجل اكتشاف عقار يزيح هذا الكابوس الذي بدل حياة المليارات من سكان الأرض.

من بين تلك الأدوية عقاقير مضادة للفيروسات، كتلك المستخدمة في علاج إيبولا ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز" والتهاب الكبد الوبائي "سي" وفيروسي سارس وميرس.

وفي هذا الصدد نقرأ عن عقارات مثل Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، وعقارا Ritonavir وLopinavir المستخدمان في علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة، وهيدروكسي كلوروكين، المستخدم في مكافحة الملاريا.

دواء من "فوجي فيلم"

وقالت رويترز إنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن اليابان تدرس زيادة مخزونها من عقار أفيغان Avigan المعالج للإنفلونزا والذي تنتجه شركة "فوجي فيلم" اليابانية حتى يمكنها استخدامه في علاج مليوني شخص.

وقالت وسائل إعلام يابانية الأحد إن اليابان تأمل في زيادة إنتاجها من هذا العقار إلى ثلاثة أضعاف إنتاجها الحالي الذي يكفي لعلاج سبعمائة ألف شخص إذا استخدمه المصابون بفيروس كورونا.

ويجري اختبار عقار أفيغان في الصين كعلاج للمرض، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعقار أفيغان -المعروف أيضا باسم فافيبيرافير- من إنتاج شركة طبية تابعة لمجموعة "فوجي فيلم" اليابانية التي تشتهر بإنتاج الكاميرات، وتمت الموافقة على استخدام العقار في اليابان عام 2014.