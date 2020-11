نائب إيطالي للجزيرة مباشر: شعرنا بالإهانة عندما لم تساعدنا أوربا "الأنانية"

في لقاء مع الجزيرة مباشر، تحدث نائب رئيس مجلس البرلمان الإيطالي، فابيو ماربيلي، الذي أثار الجدل إثر إزالته علم الاتحاد الأوربي من مكتبه، ووضع مكانه علم إيطاليا.

وعبر رامبيلي عن خيبة الأمل والشعور الإيطالي بالإهانة في تعامل الاتحاد معهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الحالية، إذ لم تتلقَ إيطاليا مساعدات طبية من جيرانها، في حين بادرت ألبانيا بتقديم ما أمكنها من مواد.

واتهم رامبيلي دول الاتحاد الأوربي بالأنانية، ونفى أن تكون هناك نية للخروج من الاتحاد الأوربي، وإنما صدمة الإيطاليين في تعامل الاتحاد تستوجب تفعيل آليات تعاون جديدة.

وفي ختام مداخلته، قال رامبيلي إنه متفائل رغم الأزمة الحالية، وقال "سننتصر على هذا الفيروس، وستعود الحياة في بلدنا إلى طبيعتها".

#Italy: the vice president of the Italian Chamber of Deputies (lower house of parliament) @fabiorampelli takes down the EU flag from his office and replaces it with the flag of 🇮🇹

Italians are furious that the EU has done nothing to help them during the coronavirus outbreak. pic.twitter.com/kqOyL0kLGU

— Robert Kearney (@Robkearney1981) March 31, 2020