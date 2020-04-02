البث الحي
سياسة

نائب إيطالي للجزيرة مباشر: شعرنا بالإهانة عندما لم تساعدنا أوربا "الأنانية"

2/4/2020

في لقاء مع الجزيرة مباشر، تحدث نائب رئيس مجلس البرلمان الإيطالي، فابيو ماربيلي، الذي أثار الجدل إثر إزالته علم الاتحاد الأوربي من مكتبه، ووضع مكانه علم إيطاليا.

وعبر رامبيلي عن خيبة الأمل والشعور الإيطالي بالإهانة في تعامل الاتحاد معهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الحالية، إذ لم تتلقَ إيطاليا مساعدات طبية من جيرانها، في حين بادرت ألبانيا بتقديم ما أمكنها من مواد.

واتهم رامبيلي دول الاتحاد الأوربي بالأنانية، ونفى أن تكون هناك نية للخروج من الاتحاد الأوربي، وإنما صدمة الإيطاليين في تعامل الاتحاد تستوجب تفعيل آليات تعاون جديدة.

وفي ختام مداخلته، قال رامبيلي إنه متفائل رغم الأزمة الحالية، وقال "سننتصر على هذا الفيروس، وستعود الحياة في بلدنا إلى طبيعتها".

يذكر أن الاتحاد الأوربي بدأ بمعاهدة عُقدت في العاصمة الإيطالية، روما، عام 1957، فضلًا عن أن إيطاليا من الدول المؤسسة للاتحاد.

في السياق، أصاب فيروس كورونا مليونًا وسبعة آلاف و129 شخصًا، وأودى بحياة 51 ألفًا و704 أنفس، في حين تعافت 210 آلاف و577 حالة، حتى الآن.

في إيطاليا، أصيب 115 ألفًا و242 شخصًا، منهم 4 آلاف و668 إصابة جديدة، وقضى 13 ألفًا و915 من بينهم 760 حالة وفاة جديدة، في حين تعافت 18 ألفًا و278 حالة، حتى الساعة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فقه المقاطعة

المقاطعة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)