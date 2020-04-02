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منظمة الصحة العالمية تجدد تحذيرها للشباب من فيروس كورونا

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 990 ألفا حول العالم
حتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 990 ألفا حول العالم
2/4/2020

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن وباء فيروس كورونا المستجد يطال الصغار والشباب وقد أودى بحياة ضحايا في صفوف الأطفال والمراهقين.

وقال المدير العام للمنظمة في منطقة أوربا هانس كلوغه خلال مؤتمر صحفي أسبوعي إلكتروني من كوبنهاغن "الاعتقاد بأن كوفيد-19 يصيب فقط المسنين خاطئ كما تظهر الوقائع".

وشدد كلوغه على أن "العمر ليس عامل الخطر الوحيد للإصابة بشكل خطر".

وسجلت حالات حرجة لدى مراهقين وبالغين شباب وقد احتاج الكثير منهم عناية مركزة فيما توفي عدد منهم، على ما أشار المسؤول.

وفي أوربا، كانت الضحية الأصغر طفلة في الثانية عشرة توفيت في بلجيكا. وقد توفي رضيع يبلغ ستة أسابيع بعدما أصابه الفيروس في الولايات المتحدة.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن 10 إلى 15 % من الأشخاص دون سن الخمسين يعانون من إصابة معتدلة إلى خطرة.

إلا أن كلوغه قال إن "الأشخاص المسنين في صحة جيدة لا يواجهون خطرا كبيرا"، مشيرا إلى أن "أشخاصا فوق سن المئة ادخلوا المستشفى لإصابتهم بكوفيد-19 وتعافوا كليا".

وتفيد منظمة الصحة العالمية في أوربا، تسجيل أكثر من 464859 إصابة رسمية بالفيروس و30098 حالة وفاة في الدول الثلاث والخمسين التي تغطيها وتمتد من سواحل المحيط الأطلسي في القارة الأوربية وصولا إلى ساحل روسيا المطل على المحيط الهادئ.

وأكد ملوغه أن احترام التعليمات الصحية ضروري "لكل الأعمار".
وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 990 ألفا حول العالم، توفي منهم نحو 50 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 206 آلاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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