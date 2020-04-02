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معركة بين فرنسا والولايات المتحدة للحصول على أقنعة واقية صينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) خلال لقائه بماكرون في لقاء سابق
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) خلال لقائه بماكرون في لقاء سابق
2/4/2020

أعلن رئيس منطقة غراند ايست الفرنسية التي تأثرت بوباء كورونا أن أقنعة طلبت فرنسا شراءها من الصين، يقوم الأمريكيون بشرائها على مدارج المطارات الصينية قبل إقلاع الطائرات لتسليمها.

وأكد رئيس المنطقة جان روتنر لإذاعة "ار تي ال" أن "الأمريكيين يدفعون نقدا ثلاث أو أربع مرات ثمن الأقنعة الواقية التي طلبناها وبالتالي علينا أن نحارب بقوة"، موضحا أن الطائرات تتوجه لاحقا إلى الولايات المتحدة وليس فرنسا.

وأضاف أن "الأمور معقدة نسعى دون توقف" لتسلم شحنات الأقنعة موضحا أنه أنشأ خلية في منطقته "مخصصة لكسب هذه الأسواق".

وكان رئيس منطقة باكا (جنوب شرق) رينو موزولييه شكا الثلاثاء من ممارسات مماثلة من قبل مشترين أمريكيين.

ومساء الأربعاء تسلمت منطقة غراند ايست من الصين مليونين من الأقنعة الجراحية التي طلبتها.
وقال روتنبر "كنت في غاية السرور لرؤية هذه الطائرة تحط على مدرجنا مساء أمس".      

والثلاثاء وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد لعدم توفر الأقنعة في فرنسا بـ"أن تصبح فرنسا معتمدة على نفسها تماما في تأمينها" بحلول نهاية السنة خلال زيارة لمصنع لإنتاجها.

طاقم طبي ينقل مريضا عالي على قطار عالي السرعة من مستشفيات منطقة باريس إلى بريتاني (رويترز)

والولايات المتحدة التي تأخرت في اتخاذ التدابير لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها، تسعى أيضا للحصول على أقنعة واقية.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 5 آلاف و137 وفاة إثر تسجيل 1047 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

جاء ذلك وفق بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، الخميس، أفادت فيه أن عدد الإصابات وصل 216 ألفا و722، بعد تسجيل 27 ألفا و80 إصابة خلال 24 ساعة.

وتتصدر نيويورك ونيو جيرسي، الولايات الأمريكية في عدد الإصابات، حيث ارتفع عددهم في الأولى إلى 84 ألفا و46، وفي الثانية إلى 22 ألفا و225، تليهما كاليفورنيا بـ 9 آلاف و907 إصابات، بحسب بيانات الجامعة.

ومن حيث عدد الوفيات، تتصدر نيويورك أيضا بقية الولايات، بـ 2220 حالة وفاة تليها نيوجيرسي بـ 355 وفاة، ثم ميشيغان بـ 335 وفاة.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 975 ألفا حول العالم، توفي منهم نحو 50 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 204 آلاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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