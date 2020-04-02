لحظة سيئة.. أردني كسر حظر التجوال ليجد كتيبة عسكرية على الطريق (فيديو)

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأردني كسر حظر التجوال المفروض في عموم الأردن ليتفاجأ بكتيبة من عربات الجيش والشرطة والإسعاف على الطريق الدائري.

ويظهر الفيديو المتداول، سيارة لأردني على الطريق الدائري يتفاجأ سائقها بعدد من مركبات الشرطة الأردنية والجيش وسيارة إسعاف.

أردني طالع وقت الحظر حظه الزفت مش دورية لقى في بوجه كتيبه كامله ..!! pic.twitter.com/7YXwkNnmXd — احمد الهاشمي (@aaaalhashemi) April 1, 2020

وعقب متداولو المقطع بطريقة هزلية على السائق، وقالوا إنه حظه "السيئ" دفعه لمواجهة كتيبة كاملة، إضافة إلى سيارة إسعاف أيضًا.

.اردني طالع وقت الحظر

حظه الزفت مش دورية لقى بوجه كتيبة كاملة 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/JucGXOtz4A — تركي العمري (@k_alemry_999) April 1, 2020

اردني طالع وقت الحظر

حظه الزفت مش دورية لقى بوجه كتيبة كاملة 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/luKnZJhMaI — يوسف العلاونة (@yousef_alwnah) April 1, 2020

اردني طالع وقت الحظر

حظه الزفت مش دورية لقى بوجه كتيبة كاملة 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CyRz0QEYfg — Muhammad Salem (@hanafy_salem) April 1, 2020

أردني طالع بوقت الحظر ..الحظ الاقشر لقى بوجهه كتيبة كاملة😂😂 pic.twitter.com/EZmQZAMbUy — يوسف الزامل (@UzWIBLJ1gZfMQGj) April 1, 2020

وكانت الحكومة قد فرضت حظر تجوال منذ نحو أسبوعين تقريبا في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن غرامات مالية لا تقل عن 100 دينار (140 دولارا) ولا تزيد على 500 دينار (704 دولارات) لأول مخالفة، ونفس القيمة إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد عن العام بالنسبة للمكررين.

كما تتضمن العقوبات أيضا حجز المركبات المستخدمة أثناء الحظر مدة 30 يوما.

يشار إلى أن عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في الأردن حتى الآن بلغ 278 إصابة، بينما سُجلت 5 وفيات.