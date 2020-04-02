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لحظة سيئة.. أردني كسر حظر التجوال ليجد كتيبة عسكرية على الطريق (فيديو)

أردني أخذ سيارته على الطريق بوقت الحظر ليتفاجأ بعدد كبير من سيارات الشرطة أمامه
أردني أخذ سيارته على الطريق بوقت الحظر ليتفاجأ بعدد كبير من سيارات الشرطة أمامه
2/4/2020

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأردني كسر حظر التجوال المفروض في عموم الأردن ليتفاجأ بكتيبة من عربات الجيش والشرطة والإسعاف على الطريق الدائري.

ويظهر الفيديو المتداول، سيارة لأردني على الطريق الدائري يتفاجأ سائقها بعدد من مركبات الشرطة الأردنية والجيش وسيارة إسعاف.

وعقب متداولو المقطع بطريقة هزلية على السائق، وقالوا إنه حظه "السيئ" دفعه لمواجهة كتيبة كاملة، إضافة إلى سيارة إسعاف أيضًا.

وكانت الحكومة قد فرضت حظر تجوال منذ نحو أسبوعين تقريبا في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن غرامات مالية لا تقل عن 100 دينار (140 دولارا) ولا تزيد على 500 دينار (704 دولارات) لأول مخالفة، ونفس القيمة إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد عن العام بالنسبة للمكررين.

كما تتضمن العقوبات أيضا حجز المركبات المستخدمة أثناء الحظر مدة 30 يوما.

يشار إلى أن عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في الأردن حتى الآن بلغ 278 إصابة، بينما سُجلت 5 وفيات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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