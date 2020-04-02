لحظة بلحظة.. تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 2 أبريل)

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا نحو مليون شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 52 ألفا أغلبهم في إيطاليا وإيران وإسبانيا وأمريكا، في حين تعافى نحو 210 آلاف بحسب موقع Worldometer.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس، 2 أبريل/نيسان:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة المصرية تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 865 حالة وتعافي 201.

وزارة الصحة المغربية: ارتفاع عدد الإصابات إلى 708 والوفيات إلى 44 وشفاء 31.

المركز الليبي لمكافحة الأمراض في طرابلس يعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1024.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء وثالث حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

السلطات الصحية الفرنسية: تسجيل 471 وفاة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة ليرتفع الإجمالي إلى 4503.

وزارة الصحة المغربية: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 691 وشفاء 4 ليصل الإجمالي إلى 30.

وزارة الصحة الأردنية: 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 299 وشفاء 9 حالات ليصل الإجمالي 45.

وزير الصحة التركي: تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 356 وتعافي 82 ليرتفع الإجمالي إلى 415.

نحو 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال يوم واحد وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 115 ألفا.

رويترز: 760 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 13915.

وسائل إعلام إيرانية: إصابة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحي.

الرئيس الروسي بوتين يقرر تمديد العطلة في البلاد حتى 30 أبريل الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة البريطانية تسجل 569 وفاة جديدة و4244 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 33718 .

مراسل الجزيرة: ارتفاع طلبات معونات البطالة بالولايات المتحدة إلى 10 ملايين مسجلة رقما قياسيا للأسبوع الثاني.

وزارة الصحة السعودية: 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 21 وفاة.

وزارة الصحة السعودية: عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 328 بعد تعافي 64 مصابا.

وزارة الصحة السعودية: 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1885 .

مراسل الجزيرة: السويد تؤكد تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 282 .

مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في السويد تسجل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 5466 .

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 7 إصابات جديدة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 40 .

وكالة الأنباء السعودية: فرض حظر التجوال في مكة والمدينة على مدى 24 ساعة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

مراسل الجزيرة: تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النرويج ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4935 .

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 635 .

المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يعلن شفاء أول إصابة بفيروس كورونا في طرابلس.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 124 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3160 .

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2875 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50468 حالة إصابة.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 6120 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 110238 إصابة.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 616 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10003 حالات وفاة.

5 وفيات جديدة في ماليزيا بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 50 حالة وفاة وتسجيل 206 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 1106 إصابات.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15348 .

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 183 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1011 .

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 494 .

الحكومة الفلسطينية: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا جميعها لعمال عائدين من إسرائيل ليرتفع الإجمالي إلى 155 .

وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 342 .

مراسل الجزيرة: الدنمارك تعلن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3355 .

مراسل الجزيرة: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدخل الحجر الإلزامي مرة أخرى بعد الإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا.

السلطات الروسية تعلن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30 .

السلطات الروسية تعلن تسجيل 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3548 .

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 676 .

الرئيس الإيراني: أزمة كورونا قد تمتد لأشهر أو لنهاية العام والقيود بشأن التجمعات ستستمر في الفترة المقبلة.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 231 .

مراسل الجزيرة: وفاة سفيرة الفلبين في لبنان في أحد مستشفيات بيروت جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في أربيل ليرتفع الإجمالي إلى 190 .

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6211 إصابة بينها 29 وفاة.

وزير الصحة الكويتي: شفاء مصاب بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 81 متعافٍ.

رويترز: 3 وفيات جديدة في تايلاند بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 15 وتسجيل 104 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 1875 إصابة.

وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 29 .

الجيش الإسرائيلي: 97 جنديا وضابطا أصيبوا بفيروس كورونا و3023 يخضعون للحجر الصحي بينهم رئيس هيئة الأركان.

جامعة جونز هوبكنز: وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 5 آلاف.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 884 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في يوم واحد في حصيلة قياسية جديدة.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 4861 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 56989 حالة.

مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية: نعمل بشكل جيد للحصول على لقاح ضد كورونا خلال سنة إلى سنة ونصف.

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا.

ترمب: ندرس خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز: 552 حالة وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في أقل من 12 ساعة.

وزير العدل الأمريكي: نحن في حرب حاليا ضد المنظمات الإجرامية في نفس هذا الظرف الذي نواجه فيه كورونا.