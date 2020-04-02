لا تفوّت الفرصة.. إليك 20 موقعا إلكترونيا للدورات التدريبية المجانية

مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصيبت معالم الحياة بتعطل شبه تام، الشوارع خالية، فرض حظر تجوال، تعليق الدراسة، وتقليص حضور الموظفين إلى الحد الأدنى، والقائمة تطول.

في هذه الأثناء، يشكو كثيرون من الملل والفراغ، لا يجدون أنشطة يقضون فيها الساعات الطوال، لذلك آثرنا أن نقدم لهم عددًا من المواقع المفيدة، بعضها مجاني وبعضها يتطلب الاشتراك، وتتنوع خدماتها الإلكترونية لتشمل نواحٍ عدة.

ومن خلال هذه المواقع، يمكنك أن تطرق باب مجال ما، إما لبدء مغامرة جديدة أو لتحسين مستواك وتثبيت خبرتك، وتعد الوجبات المقدمة في هذه المواد التدريبية شهية ومحفزة؛ فابدأ الآن تجربة شيء يكسر حدة الملل، وفي الوقت نفسه يضيف إلى حياتك العملية رصيدًا جديدًا.

أولًا: المواقع العربية

معهد الجزيرة للإعلام

يقدم معهد الجزيرة للإعلام دورات إعلامية عدة، ما بين التحرير الصحفي والكتابة الإبداعية، والصحافة التلفزيونية، وإعداد وتقديم البرامج الإخبارية والحوارية، ومهارات العرض والتقديم والخطابة، ومهارات التصميم والتصوير والغرافيكس.

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منصة رواق

واحدة من أشهر المنصات العربية المختصة في التعليم الإلكتروني عن بعد، تقدم عددًا كبير من التخصصات والمجالات، مثل العلوم الإنسانية، واللغات، وإدارة الأعمال، والتقنية، والتسويق، والبرمجة وغيرها عبر أساتذة ومختصين.

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منصة إدراك

منصة عربية، بدأت بمبادرة فردية ثم تبنتها مؤسسة الملكة رانيا لها شراكة مع منصة إيديكس العالمية، وتقدم دورات منوعة ومكثفة، تهتم بمجالات التعليم المدرسي والتعليم المستمر.

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منصة ندرس

منصة إلكترونية للتدريب عن بعد في مجالات متنوعة، تشمل صيانة الحاسب، أمن الشبكات، الغرافيكس، التسويق، قواعد البيانات، الفيديو والمونتاج، وغيرها.

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أكاديمية ق

يهتم هذا الموقع بالإعلام والتسويق وموضوعات أخرى.

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منصة إثرائي

تقدم دورات في مجالات الاتصال المؤسسي والإعلام، القيادة والإدارة، المهارات السلوكية، تقنية المعلومات، ريادة الأعمال والابتكار وغيرها.

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مبادرة نفهم

يقدم الموقع عددًا من الشروحات التعليمية المنوعة.

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كورسات

يقدم الموقع دورات في تصميم مواقع الإنترنت، والصيانة، وعلوم الحاسب، والرياضيات، والعلوم، والبرمجيات، وتطوير الذات، وقواعد البيانات.

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منصة أعناب

منصة تقدم دورات مجانية المضمون، لكن إن طلبت شهادة فإنك ستُسدّد رسوم الشهادة. تفيد المدرسين الحاليين والمستقبليين، وتشتمل على تطوير ذاتي مهني، استراتيجيات التعليم، أدوات ومصادر تعليمية، مهارات التدريس في القرن الحادي والعشرين، التعلم باللعب، وقائمة طويلة من الدورات المفيدة.

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منصة دروب

تقدم دورات في التواصل، والقيادة، والمحاسبة المالية، والاستعداد الوظيفي، والتصوير الفوتوغرافي، وخدمة العملاء، وإدارة الذات وغيرها.

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ثانيًا: مواقع عالمية

موقع كورسيرا Coursera

يعد كورسيرا الموقع الأول عالميًا في تقديم الدورات التدريبية، منها المجاني ومنها المدفوع، وتشمل الدورات مجالات اللغات، علم النفس، الطب، الصيدلة، إدارة الأعمال، فضلًا عن الصحافة والآداب.

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موقع سكيل شير Skill Share

لهواة الكتابة الإبداعية، والرسم، والرسوم المتحركة (الأنيميشن)، والتصوير، والتصميم الغرافيكي، والمحاضرات التفاعلية في مجالات عدة.

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موقع لينكد إن ليرننغ Linked-In Learning

يقدم مواد تعليمية في المهارات الإبداعية، وفنون التواصل والقيادة ومهارات أخرى.

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موقع إيديكس Edx

يحظى بدعم مؤسسات تعليمية مرموقة، مثل جامعات هارفارد وبيركلي وتكساس وبوسطن وغيرها.

يقدم كورسات تدريبية مجانية ومدفوعة في اللغات، ومجالات الكمبيوتر بأنواعها، وإدارة الأعمال، والهندسة وعلوم البيانات.

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موقع أوداستي Udacity

يهتم بالبرمجة، وعلوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والإدارة.

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موقع كودكاديمي Codecademy

يختص بلغات البرمجة وعلوم الحاسب ودورات أخرى.

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موقع كيرياتيف لايف Creative Life

موقع يهتم بالتصوير والتعديل على الصور، ويقدم دوراته في هذا الإطار بالدرجة الأولى.

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موقع فيوتشر ليرن Future Learn

يقدم عددًا كبيرًا من الدورات التدريبية في مختلف نواحي الحياة.

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موقع يوديمي Udemy

يجمع الموقع عددًا من الدورات، مجانية ومدفوعة، في مجالات البرمجة، التسويق، التصميم، التدريس، الموسيقى، التصوير الفوتوغرافي واللغات.

ما يميز هذا الموقع أن دوراته تنقسم إلى ثلاثة مستويات؛ المبتدئ والمتوسط والمحترف، ما يتيح للجميع الإفادة منها على اختلاف درجة إتقانه للموضوع.

يقدم الموقع تخفيضات على الدورات المدفوعة، ما يسهل مهمة الاستفادة من الدورات المدفوعة.

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موقع ليندا Lynda

من أبرز المواقع التدريبية والتعليمية، ويقدم أحدث المواد والحقائب التدريبية.

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استثمر الفرصة، وخض تجربة تعليم جديدة، وابدأ رحلة غير مسبوقة، في وقت غير مسبوق وظروف استثنائية.