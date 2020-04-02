كورونا.. حصيلة قياسية للوفيات في أمريكا وترمب: سنواجه أسبوعين مرعبين

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة خمسة آلاف، في حين زاد عدد الذين تأكّدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد عن 215 ألف شخص، بحسب حصيلة جديدة نشرت الأربعاء.

وأحصى مركز تابع لجامعة جونز هوبكنز متخصّص في رصد الوباء محلياً وعالمياً فجر اليوم الخميس، ما مجموعه 5116 حالة وفاة من أصل 215 ألفاً و417 شخصاً تأكّدت مختبريا إصابتهم البمرض.

وسجّلت الولايات المتّحدة يوم الأربعاء أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس بلغت 884 حالة وفاة، بحسب المصدر نفسه.

ولا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن كوفيد-19 وهو 969 وفاة سجّلت في 27 مارس/آذار.

وإذا كانت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة لا تزال دون تلك المسجّلة في إيطاليا وإسبانيا، إلا أنّها تزيد على حصيلة الوفيات المعلنة رسمياً في الصين وهي 3316 وفاة.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإنّ كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.

ترمب يحذر من أيام قاتمة فيما يتعلق بفيروس كورونا

إنكار.. ثم تحذير

وبعدما ظلّ لأسابيع عديدة يقلّل من الأخطار المحتملة للفيروس على بلاده، جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الأربعاء التحذير من أنّ الأيام المقبلة ستكون قاتمة على صعيد الفاتورة البشرية للوباء في الولايات المتحدة.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة "سنواجه أسبوعين، بدءاً من اليوم، ولكن بشكل خاص بعد بضعة أيام من اليوم، سيكونان مرعبين".

كان ترمب دقّ الثلاثاء ناقوس الخطر بقوله إنّ "الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً جداً".

ووصف الرئيس الأمريكي جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قائلاً "أريد أن يكون كلّ أمريكي مستعدّاً للأيام الصعبة المقبلة" وأعرب عن أمله في أن تتمكّن بلاده في نهاية هذه الفترة من "رؤية ضوء حقيقي في نهاية النفق".

وفيات فرنسا تتخطى 4 آلاف

أصبحت فرنسا رابعة دولة تتخطى حاجز الأربعة الآلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين تكثف جهودها في ظل ازدياد الإصابات، فيما يتعلق بالمعينات الطبية اللازمة.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 509 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4032 حالة.

لكن بعد تزايد الوتيرة خلال اليومين الماضيين تباطأت نسبة الزيادة في الوفيات في فرنسا التي تعيش الآن أسبوعها الثالث تحت حالة العزل العام في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام لجنة برلمانية شُكلت لمحاسبة الحكومة على الطريقة التي تعاملت بها مع الأزمة، إن حالة العزل العام ستُرفع تدريجيا على الأرجح وليس مرة واحدة.

وتأمر الحكومة الناس بالبقاء في منازلهم إلا في حالات الضرورة منذ 17 مارس آذار وحتى 15 أبريل نيسان على الأقل. وقال فيليب "من المرجح ألا نتجه صوب إنهاء أوامر إبقاء الناس في منازلهم مرة واحدة وللجميع".

وما زالت الحصيلة اليومية للحكومة تشمل فقط أولئك الذين يموتون في المستشفيات لكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة قريبا جدا على جمع حالات الوفيات في دور المسنين وهو ما سيؤدي على الأرجح لزيادة كبيرة في الوفيات المسجلة.

وقال جيروم سالومون مدير وكالة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 56989 بزيادة نسبتها تسعة في المئة مقابل زيادة نسبتها 17 في المئة يوم الثلاثاء.

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عواقب وخيمة

وحذرت الأمم المتحدة من احتمال أن تعاني الدول والاقتصاد العالمي من تداعيات "وخيمة" طويلة المدى بسبب تفشي فيروس كورونا ودعت إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش" إن مرض كوفيد-19 هو أكبر اختبار منذ تشكيل الأمم المتحدة" وتأسست المنظمة الدولية قبل 75 عاما، بعد الحرب العالمية الثانية.

وناشد تقرير الأمم المتحدة الدول اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية والاستجابة الصحية الفورية للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك زيادة الاختبارات والحجر الصحي والعلاج.

وقال غوتيريش للصحفيين في مؤتمر صحفي افتراضي "ما زلنا بعيدين للغاية عن النقطة التي نحتاج للوصول إليها لنحارب كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم بشكل فعال وأن نكون قادرين على معالجة الآثار السلبية".

وأوضح أنه مهتم بشكل خاص بأفريقيا وحث الدول المتقدمة على بذل المزيد من الجهد للدول الأقل استعدادا، وقال "لنتذكر أننا بنفس قوة أضعف نظام صحي في عالمنا المتشابك".