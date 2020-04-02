طلبت 100 ألف كيس للجثث.. وكالة الطوارئ الأمريكية تستنفر لمواجهة كورونا

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن إدارة الطوارئ الأمريكية طلبت من وزارة الدفاع (البنتاغون)، 100 ألف كيس جثة لاستخدامها في رفع الجثامين المحتملة لوفيات جائحة كورونا التي تضرب البلاد.

وأضافت بلومبرغ نقلاً عن مسؤولين في وكالة إدارة الطوارئ، الخميس، أن الطلب تم تسليمه إلى وزارة الدفاع الأمريكية، للحصول على 100 ألف كيس جثة.

وأشارت إلى أن البنتاغون سيرسل 50 ألف كيس جثة لديه في وقت قريب إلى الوكالة، في حين سيتم تأمين العدد المتبقي بشرائه.

ولم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي حتى الآن من مسؤولي البنتاغون، أو وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية عن هذا الأمر.

والثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن مابين 100 ألف – 240 ألف شخص في عموم الولايات المتحدة سيموتون بوباء كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة 920 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و90 شخصا، الأربعاء.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا أكثر من 936 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، بينما تعافى حوالي 194 ألفا.