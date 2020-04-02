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شاهد: مظاهرة في قرية مصرية احتجاجا على فرض الحجر الصحي

مظاهرات ليلية بقرية الهياتم بمحافظة الغربية رفضا للحجر الصحي المفروض عليها
مظاهرات ليلية بقرية الهياتم بمحافظة الغربية رفضا للحجر الصحي المفروض عليها
2/4/2020

تظاهر مواطنون بقرية الهياتم بمحافظة الغربية أمس الأربعاء مطالبين السلطات المصرية برفع الحجر الصحي الذي فرض على القرية بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأهالي.

وتداول نشطاء فيديو يظهر عددا كبيرا من سكان قرية الهياتم بمحافظة الغربية وهم يتظاهرون ليلا مطالبين السلطات المصرية برفع الحجر الصحي عن القرية.

كان أحد نواب دائرة مركز المحلة قد وزع كراتين مواد غذائية تحمل صورته الشخصية على أهالي القرية، مما أثار حفيظتهم، ودفعهم إلى النزول في مظاهرات تطالب بإلغاء الحجر الصحي وعدم قبول أي مواد غذائية من أحد.

وهتف المتظاهرون بالقرية أنهم لا يريدون توزيع طعام عليهم قائلين "مش عاوزين كراتين من حد، إحنا نأكل أي حد"، قائلين إن كل ما يريدونه هو رفع الحجر الصحي عن القرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوات الأمن نجحت في إقناع الأهالي بفض التظاهر والعودة إلى منازلهم، بعدما حاصرت جميع مداخل القرية ومخارجها، كما استعانت بمشايخ القرية لتقديم النصيحة وسرعة فض المظاهرة حتى لا تنتقل العدوى أو ينجح الأهالي في كسر الحجر الصحي. 

كانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت مداخل ومخارج قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى ثماني حالات إيجابية حيث تم تعقيم مداخل ومخارج القرية كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

وكذلك استخدمت سيارات تحمل مكبرات للصوت لحث كافة الأهالي بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وذلك لتأمين حمايتهم ضد تفشي فيروس كورونا.

ويشار إلى أن وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس أكبر عدد إصابات في 24 ساعة منذ بداية الأزمة وهو 69 إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات رسميا 797 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 52.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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