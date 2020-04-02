دعاء مؤثر وتعقيم… كيف بدا المسجد الأقصى بعد أيام من الإغلاق (فيديو)

وثقت مقاطع مصورة، لحظات من المسجد الأقصى في اليوم الحادي عشر لإغلاقه ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع مصور، مصليات المسجد فارغة من المصلين، والباحات خالية من حلقات الذكر، ويتردد صوت الإمام وهو يدعو دعاءً مؤثراً، ويردد "اللهم رد المصلين إلى مسجدنا الأقصى".

كما أظهرت مشاهد أخرى عمليات التعقيم والتشجير في باحات المسجد، ضمن إجراءات الوقاية والحماية.

تعليق الصلاة

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد قرر يوم 22 من الشهر الماضي، تعليق حضور المصلين للصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر الإثنين وحتى إشعار آخر في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إنه تقرر "تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك اعتبارا من فجر يوم الإثنين 23 مارس، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية".

ويشمل القرار الجديد تعليق الصلاة في الساحات أيضا، وعادة ما تجتذب تلك الساحات حشودا ضخمة لكن العدد تضاءل في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مجلس الأوقاف الذي يشرف على المواقع الإسلامية بالقدس إنه سيتم السماح لجميع العمال والموظفين والحراس بدخول المجمع لمواصلة نشاطاتهم كما يستمر رفع الآذان بالمسجد الأقصى في كافة أوقات الصلوات.

كورونا في فلسطين

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/ آذار، المنصرم، في حين أعلن ظهر اليوم الخميس عن الإصابة ال155.

وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين،ليصل العدد الإجمالي إلى 155.

وأوضح أن الإصابات لـ 9 مواطنين من ضواحي مدينة القدس، و11 مصابا في رام الله، وإصابة واحدة في مدينة الخليل ومن بين مجمل الإصابات 12 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة،وإلغاء أنشطة عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.