تويتر تحذف آلاف الحسابات المرتبطة بمصر والسعودية.. ما القصة؟

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر الخميس أنها حذفت آلاف الحسابات في مصر والسعودية وهندوراس وإندونيسيا وصربيا لتلقيها توجيهات من حكومات هذه الدول أو نشرها محتوى دعائي لها.

وقال الموقع الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له في سلسلة تغريدات "أغلقنا 2541 حسابا تابعا لشبكة مقرها مصر، ومعروفة باسم بوابة الفجر".

وأضاف "قامت المجموعة الإعلامية بإنشاء حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا. وتشير معلومات حصلنا عليها من الخارج إلى أن المجموعة كانت تتلقى توجيها من الحكومة المصرية".

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، رفض سكرتير تحرير الفجر مينا صلاح اتهامات تويتر وقال "إننا بالفعل مؤيدون للدولة ولكننا لا نتلقى تعليمات من أحد. إننا ندافع عن بلدنا وموقفها صريح تجاه كل من إيران وقطر وتركيا".

كما قام تويتر بحذف 5350 حسابا من السعودية بسبب "إبرازها محتوى يشيد بالقيادة السعودية، وينتقد نشاط قطر وتركيا في اليمن".

وتتهم جماعات حقوقية السعودية بالتجسس على معارضين ومستخدمين لتويتر يوجهون انتقادات لها عبر منصة التراسل.

وتمت إدارة الحسابات المرتبطة بالسعودية من خارج المملكة ومن الإمارات، حيث يوجد المقر الرئيسي لتويتر في الشرق الأوسط، وكذلك من مصر.

Transparency is fundamental to the work we do at Twitter. Today, we’re updating our archive of state-backed information operations with some recent account networks we’ve removed from our service.

وبعد تحقيق داخلي أغلق تويتر أيضا مجموعات حسابات في هندوراس بزعم نشرها محتوى يؤيد الحكومة، إضافة إلى حسابات في صربيا تدافع عن "الحزب الحاكم وزعيمه"، وحسابات في إندونيسيا تضخ معلومات تستهدف حركة استقلال غرب بابوا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحذف شركة "تويتر" حسابات مرتبطة بمصر والسعودية والإمارات لانتهاكها سياسات النشر على منصة التواصل الاجتماعي.

A network of accounts associated with Saudi Arabia and operating out of multiple countries including KSA, Egypt and UAE, were amplifying content praising Saudi leadership, and critical of Qatar and Turkish activity in Yemen. A total of 5,350 accounts were removed.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 2, 2020