تركيا.. تبرعات حملة مكافحة كورونا تتخطى نصف مليار ليرة خلال 72 ساعة

أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن التبرعات لصالح الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا تخطت الـ 550 مليون ليرة خلال 72 ساعة.

وقال ألطون في تغريدة على تويتر، مساء الأربعاء "الحملة الوطنية التي أطلقها رئيس جمهوريتنا جمعت حتى الآن 552 مليون و529 ألفا و912 ليرة تركية" (الدولار= 6.70 ليرة).

والإثنين، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء حملة تضامن وطنية لمساعدة المتضررين اقتصاديا من انتشار كورونا، وافتتحها متبرعًا براتب 7 أشهر.

ولاقت الحملة تفاعلا من قبل الأوساط الاقتصادية والسياسية وغيرها، حيث سارع الكثير من المؤسسات والشركات والمسؤولين ورجال الأعمال وأهل الخير، إلى التبرع للحملة.

و أعلنت شركات وبنوك كبيرة في تركيا تبرعها بملايين الليرات لحملة التضامن الوطني التي بدأها أردوغان، في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وفي بيان لها، الأربعاء، قالت مجموعة دوغان التركية، إنها شاركت في حملة التضامن الوطني، بـ9 ملايين ليرة.

بدورها، قالت شركة دوغوش شاي، في بيان لها، إنها تبرعت للحملة بمليون ليرة تركية.

وفي وقت سابق، أعلن بنك خلق، التبرع بـ56 مليون ليرة تركية للحملة.

كما أعلن البنك الكويتي التركي، مشاركته في الحملة بـ20 مليون ليرة تركية.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 63 وفاة جديدة، وألفين و148 إصابة جديدة بكورونا، خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد وصل إلى 277 حالة، والإصابات إلى 15 ألفا و679 حالة، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 333 شخصا.