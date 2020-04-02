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سياسة

بطائرات الدرونز.. سلطنة عمان تعقم شوارعها (فيديو)

2/4/2020

نشرت بلدية مسقط العمانية في حسابها على موقع تويتر صورا لأعمال تعقيم شوارع المدينة باستخدام طائرة مسيرة "دورنز" لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت البلدية في تغريدة على صفحتها الرسمية، أمس الأربعاء، "بلدية مسقط تشرف على مواصلة أعمال خطة تعقيم وتطهير المواقع العامة بولاية السيب".

كما نشرت وزارة الصحة العمانية مقطع فيديو يوضح الإجراءات الصحية التي يتم التعامل بها من قبل الفريق الطبي بالمطار في سلطنة عمان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي في السلطنة إلى 231 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العدد الكلي للإصابات المسجلة ارتفع إلى 231، بعد تسجيل 21 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين 41 متعاف".

وأمس الأربعاء، أعلنت الوزارة تسجيل أول وفاة بكورونا في السلطنة.

وحتى مساء اليوم الخميس، أصاب فيروس كورونا نحو 967 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 49 ألفا أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين تعافى نحو 203 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

https://twitter.com/5alfan1/status/1245401893007998976?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/wethar12/status/1245420264365666305?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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